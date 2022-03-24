الكويت.. وزير الصحة: تجربتنا في التعامل مع جائحة كورونا ناجحة

أكد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد اليوم الخميس أن التجربة الكويتية إزاء التعامل مع جائحة فيروس كورونا بأنها «ناجحة ومثال يحتذى به».

جاء ذلك في تصريح للوزير السعيد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) في ختام مشاركته في الدورة العادية الـ 56 لمجلس وزراء الصحة العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وبين السعيد أنه تم عرض التجربة الكويتية في اجتماع سابق لمنظمة الصحة العالمية وفي اجتماعات سابقة مشيرا إلى أن لدى الكثير من الدول العربية خبرات في مكافحة جائحة «كوفيد-19».

وحول رؤية دولة الكويت لإنشاء منظمة للصحة العربية، قال السعيد إن «إنشاء مثل هذه المنظمة سيكون جزءا لا يتجزأ من المنظومة العالمية»، لافتاً إلى أن الجائحة كشفت عن ضرورة تعاون العالم لمحاربة الأمراض.

وشدد في هذا السياق على أنه لن تكون هناك دولة في العالم بمنأى عن الإصابة بالأمراض والأوبئة والجائحات «مما يستوجب التعاون العالمي».

وذكر أن الدول الغنية تحاول إعطاء اللقاح لدول فقيرة لمساعدتها «لأنه إذا لم يتم القضاء على الوباء في الدول الفقيرة والنامية فسيكون من الصعب على الدول الغنية والمتقدمة التخلص من الجائحة».

وأوضح أن الاجتماع ناقش 14 بندا من أهمها إنشاء مركز عربي واعد للأدوية ووكالة عربية للأدوية العربية إلى جانب الاهتمام بالدروس المستفادة من جائحة «كوفيد-19».

ونوه بأهمية أن يكون هناك نقل لتكنولوجيا صناعة اللقاحات في ظل وجود محاولات لنقل تلك التكنولوجيا إلى مصر وتونس، معرباً عن التطلع لأن يكون هناك أمر مشابه بالكويت والعمل على ذلك.

وأوضح السعيد أن الاجتماع ناقش كل ما يتعلق بالوبائيات وكيفية التعامل مع الأوبئة القادمة في ظل أهمية كبيرة لإنشاء مؤسسات ومنظمات تحت مظلة جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الصحة العرب.

وأشار إلى أن مثل هذه المؤسسات تعنى بتطوير العلم والدراسات السريرية والمعملية «بحيث لا نكون مستعدين للجائحة فقط ولكن أن يتطور الطب لدينا بالتدريب والدراسات السريرية والمخبرية أو المعملية وهو ما وصلنا إليه في الاجتماع».

وقال السعيد إن الكويت تشارك في جميع المشاريع «لكن الأهم ليس طرح الكثير من المشاريع وإنما الاستمرارية فيها واستدامتها وصولا إلى تحقيق الهدف المنشود في النهاية».

