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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تمكن جهاز حماية المستهلك بتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندس رجب نايل، رئيس جهاز حماية المستهلك فرع كفر الشيخ،  من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر، وتم تحرير محضرين لمخازن مواد غذائية بدون ترخيص وتم التحفظ على سلع مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها  وبدون تاريخ الانتاج والصلاحية، وتحرير محضر لمصنع حلوى وتم التحفظ على دقيق استخراج 72 % ومواد غذائية بدون فواتير ومجهولة المصدر.
 

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وتمكن جهاز حماية المستهلك من ضبط  5 أطنان ملح بدون بيانات تخص الإنتاج والصلاحية، و  6  براميل جلوكوز بإجمالى 1.800 طن، و 16 شيكارة دقيق 72 % داخل مصنع حلوى، و7 شكائر جوز الهند بدون بيانات بإجمالى 175 كيلو ، و 25  كرتونة زيت بإجمالى 300 زجاجة زيت، و50 علبة سمنة بإجمالى وزن 225 كيلو، و7000 كيس مشروب عصير بودرة خروب وتمر هندي مجهول المصدر، و 245 طبق لحوم مصنعة ولحوم مجمدة منتهية الصلاحية وبدون بيانات تخص الانتاج والصلاحية ويشتبه فى صلاحيتها.
 

كما تمكن جهاز حماية المستهلك، من  تحرير محضر لثلاجة لحوم بدون ترخيص وتم التحفظ على لحوم مصنعة منتهية الصلاحية، وأخرى يوجد عليها بيانات وهمية وأكثر من تاريخ إنتاج على العبوات  وأخرى لحوم بدون أى بيانات تخص المصدر و الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى صلاحيتها طبقاً لتقرير الطب البيطرى والصحة.
 

كما مر أعضاء الجهاز على 15 سوبر ماركت وتم تعهد أصحابها والتوقيع على إقرار بالالتزام بالإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير طبقا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018،تم المرور على 6 من الأماكن المخصصة لتعبئة المواد الغذائية وتم التأكد من مصدر السلع الغذائية المعروضة للبيع والأوزان ولا يوجد أى مخالفات.

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