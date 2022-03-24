خبير: المواطن لديه ثقة كبيرة في الاقتصاد والقطاع المصرفي المصري.. فيديو

قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية، كان هدفها حماية مدخرات العائلات من التضخم الذي ضرب العالم نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف أحمد معطي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن المواطن لديه ثقة كبيرة في الاقتصاد والقطاع المصرفي المصري.

وتابع الخبير الإقتصادي، أن استمرار الأزمة الروسية لمدة طويلة، سيكون له تأثير سلبي على أغلب اقتصادات العالم، وهو ما تحاول الدولة المصرية، اتخاذ إجراءات هامة لمواجهتها .

وأشار أحمد معطي إلى أن الدولة استطاعت التحكم في السوق المالي، إضافة إلى أنه استطاعت القضاء على السوق السوداء للدولار.

وأكد الخبير الإقتصادي، أن تحويلات المصريين في الخارج في زيادة.