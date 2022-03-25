شيرين رضا: زهقت من الدراما والأعمال الجاية كوميدي وفيفي عبده "أسطورة"

عبرت الفنانة شيرين رضا عن حماسها للمشاركة في بطولة مسلسل شغل عالي مع الفنانة فيفي عبده ضمن أعمال الموسم الرمضاني المقبل.

وقالت شيرين رضا في تصريحات خاصة لراديو إنرجي، إن فيفي عبده، "شخصية تجنن وأسطورة"، وبقالها سنين في المجال ووصفتها بأنها "سيدة طيبة وجميلة ودائما تحرص على أصدقائها".

وقالت شيرين رضا إن هذه المرة الأولى التي تعمل فيها مع فيفي عبده، لكنهما صديقتين من فترة طويلة، مشيرة إلى أن كواليس العمل مليئة بالضحك والكوميديا.

ووصفت شيرين رضا نفسها بأنها خفيفة الظل و"شربات"، موضحة أن مروان يونس ممثل شاطر ويقدم إيفيهات مضحكة أثناء التصوير.

وأشارت شيرين رضا إلى أنها تحب التركيز في عمل واحد فقط خاصة أثناء رمضان، موضحة أن شغل عالي يأخذ وقتا طويلا في العمل.

وتحدثت شيرين رضا عن فيلم بنات رزق الذي يخرجه مرقص عادل، وهو العمل المقبل لها، مشيرة إلى أنه تقدم شخصية كوميدية في إطار أكشن، موضحة لا تحب أن يتم حصرها في أدوار الدراما.

وقالت شيرين رضا إن الدور الذي كانت ترغب في تقديمه هو الأعمال الكوميدية التي تقدم منها عدد من الأدوار خلال الفترة المقبلة.