عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

3 أكواب من القهوة تطيل العمر.. تفاصيل

صدى البلد

يعتير كوب القهوة أمر لا غنى عنه بالنسبة للكثيرين ورغم شائعات إن تناولها يضر بالصحة هناك دراسات تشير إلى عكس ذلك، فقد تشير الدراسات إلى أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ويطيل حياتك.

قام الباحثون بتحليل بيانات ما يقرب من 400 ألف شخص في الخمسينيات من العمر لم يكونوا مصابين بأمراض القلب وتابعوهم لمدة 10 سنوات.

txt

التوت البري يقاوم أمراض القلب.. تفاصيل

txt

دراسة توضح كم فنجان قهوة مسموح لك خلال اليوم

ووجدوا بشكل عام أن شرب كوبين أو ثلاثة فناجين من القهوة كل يوم، بما يتماشى مع الكمية التي يستهلكها المواطن البريطاني والأمريكي العادي - كان الأفضل.

كان لدى هؤلاء الأشخاص خطر أقل بنسبة 10 إلى 15 في المائة للإصابة بأمراض القلب التاجية أو قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو الوفاة لأي سبب خلال عقد من الزمن.

الفوائد التي يتم الاحتفاظ بها بغض النظر عما إذا كان المشاركون يشربون القهوة الفورية أو المطحونة - لكن منزوعة الكافيين لم تسفر عن نفس الفوائد الصحية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

حتى الموت.. كلب شرس يلتهم طفله في أعوامها الأولى

txt

حوادث مؤسفة .. سقوط طائرة بـ ركابها من سابع سما إلى جوف الأرض

نظر الباحثون أيضًا إلى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من أحد أشكال أمراض القلب ، واكتشفوا أن تناول كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا كان مرتبطًا بانخفاض احتمالات الوفاة مقارنة بعدم شرب أي منها ، على الرغم من قلق الأطباء من أن المنشطات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم مشاكل القلب.

قال البروفيسور بيتر كيستلر ، الخبير في معهد بيكر للقلب في ملبورن ، أستراليا ، والذي قاد الدراسة:"تشير بياناتنا إلى أنه لا ينبغي تثبيط تناول القهوة يوميًا ، بل يجب تضمينه كجزء من نظام غذائي صحي للأشخاص الذين يعانون من وبدون أمراض القلب".

 

القهوة الدراسات القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

لمدة 40 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق ببني سويف غدا

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

السيسي: عملنا محلات تحت الكباري عشان الناس تاكل عيش ويكون المنظر مختلف

الرئيس الأوكراني: نشكر مصر على دعمها لنا

موضوعات متعلقة

التوت البري يقاوم أمراض القلب.. تفاصيل

دراسة توضح كم فنجان قهوة مسموح لك خلال اليوم

من قلب الكرملين.. قلعة فلاديمير بوتين الكبرى التي تضم 700 غرفة وتسع كنائس

حتى الموت.. كلب شرس يلتهم طفله في أعوامها الأولى

حوادث مؤسفة .. سقوط طائرة بـ ركابها من سابع سما إلى جوف الأرض

ذهب ياقوت ومرجان.. العثور على سفينة تابعة لـ هتلر غارقة في الكنوز

الشعور بالوحدة يصيب بالأمراض.. تفاصيل

وقعت في المترو.. أسوأ عمل إرهابي في التاريخ

ترشيحاتنا

الصين تعثر على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25 مارس 2022

سور قرآنية حرص النبي على قراءتها في صلاة فجر الجمعة

3 أكواب من القهوة تطيل العمر.. تفاصيل

البنتاجون: استراتيجية روسيا "تهديد خطير" لكنها لا تشكل تحديا طويل الأمد

ترامب يقاضي هيلاري كلينتون وآخرين بسبب مزاعم تواطؤه مع روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات "فيديوجراف"

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ