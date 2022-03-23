حوادث مؤسفة .. سقوط طائرة بـ ركابها من سابع سما إلى جوف الأرض

يبحث رجال الإنقاذ في جنوب الصين دون جدوى عن ناجين بعد أن سقطت طائرة بوينج 737-800 على الأرض ، ويخشى مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 132 شخصًا.

لا يزال المحققون يحاولون معرفة سبب تحطم الطائرة ، الذي شهد هبوط رحلة طيران شرق الصين MU5735 من السماء أمس الاثنين 21 مارس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

يقول خبراء الطيران إن طائرات بوينج 737-800 لديها سجلات سلامة جيدة ، مع وجود آلاف الطائرات العاملة في جميع أنحاء العالم، ولكن كانت هناك بعض الكوارث الأخرى المتعلقة بصناعة الطائرة على مر السنين، بعضها انطوى على خطأ الطيار والبعض الآخر يعود إلى عوامل خارجية.

رحلة خطوط الطيران الجوية جول 1907



فعلي سبيل المثال في سبتمبر 2006 ، أودت رحلة داخلية في البرازيل بحياة 154 راكبًا وطاقمًا بعد أن تورطت طائرة بوينج في اصطدام في الجو بطائرة أعمال ، وفقًا لصحيفة ذا صن.

وشهدت نصف الجناح الأيسر للطائرة مقطوعًا ، وتمزق الطائرة إلى قسمين، وهبطت في الغابة، وتمكنت الطائرة الأخرى وهي من طراز إمبراير ليجاسي 600 من الهبوط مع جميع الركاب السبعة دون أن يصابوا بأذى.

وقضت السلطات البرازيلية بأن الحادث نتج عن أخطاء مراقبة الحركة الجوية وأخطاء طيار ليجاسي ، لكن السلطات الأمريكية وجدت أن أيا من الطيارين الأمريكيين لم يكن مخطئا.

الخطوط الجوية الكينية رحلة 507



في مايو 2007 ، تحطمت طائرة Boeing Kenya Airways Flight 507 بعد دقيقتين من إقلاعها من مطار في الكاميرون في المحطة الثانية من رحلتها إلى نيروبي ، في اليوم الذي رفض فيه طيارو العديد من الطائرات الأخرى الطيران بسبب الظروف.

بعد وقت قصير من إقلاعها ، سقطت الطائرة في مستنقع منغروف. قُتل جميع الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 114 راكبًا.



رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية 409



تحطمت الرحلة 409 في البحر المتوسط ​​بعد وقت قصير من إقلاعها من بيروت في يناير 2010 فيما لا يزال لغزا بالنسبة للكثيرين، وقال شهود عيان ، بينهم مراقب جوي ، إنهم رأوا انفجارا برتقاليا اللون ، مما يشير إلى سقوطه أو أنه لم يكن بسبب البرق.

لكن تحقيقًا رسميًا لم يجد أي دليل على أي من السيناريوهين ، وألقى باللوم في ذلك على الطيار ، الذي قالوا إنه فشل في متابعة تدريبه، واختلفت شركة الطيران مع النتيجة الرسمية ، مشيرة إلى أن الطيار يتمتع بخبرة كبيرة، ومات جميع من كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 90 شخصًا.

طيران الهند إكسبريس الرحلة 812



تحطمت طائرة إير إنديا إكسبريس في مايو 2010 في مطار في مانجالور، ونصح الطيار ثلاث مرات من قبل مساعده بإجهاض الإقلاع لكنه رفض ذلك ، وانتهى الأمر بالطائرة في واد واشتعلت فيها النيران، ولم يكن هناك سوى ثمانية ناجين من بين 166 راكبا وطاقم الطائرة على متنها.

رحلة فلاي دبي 981



في مارس 2016 ، توفي جميع ركاب هذه الرحلة البالغ عددهم 62 شخصًا بعد محاولتين فاشلتين للهبوط ليلاً في ظروف سيئة في مطار روستوف أون دون في روسيا.

في نهاية الرحلة القادمة من الإمارات ، أمضى الطيارون ساعتين من الألم في الدوران حول المطار قبل القيام بمحاولة ثانية لإسقاط الطائرة، وتخلوا عنها مرة أخرى ، ولكن بعد ثوان قليلة تحطمت الطائرة في المدرج، وتم إلقاء اللوم على خطأ طيار في هذه المأساة.



الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رحلة 752

أسقط الجيش الإيراني الرحلة 752 في يناير 2020 بعد أن ظنوا خطأ أنها صاروخ كروز، فقد استُهدفت الرحلة من طهران إلى كييف بأوكرانيا بصاروخين أرض - أرض ، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا ، من بينهم 57 كنديًا.

طيران الهند إكسبريس الرحلة 1344

في أغسطس 2020 ، انطلقت الرحلة 1344 من دبي إلى مطار كاليكوت الدولي عن المدرج أثناء الهبوط وقتلت 21 شخصًا ، بما في ذلك الطياران.

كانت الطائرة قد حاولت بالفعل الهبوط مرتين قبل المحاولة الثالثة المصيرية في ظل هطول أمطار غزيرة، وأصيب 169 ناجيا بجروح، ووجد تحقيق أن الحادث كان بسبب خطأ الطيار ، حيث رفض أحدهم الإقلاع مرة أخرى عندما تلقى تعليمات.