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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة توضح كم فنجان قهوة مسموح لك خلال اليوم

صدى البلد

قد يكون فنجان القهوة بداية أساسية لليوم،  لكن الفوائد يمكن أن تتجاوز مجرد تأثير الإفاقة، فقد تشير الأبحاث إلى أن من يشربون القهوة أقل عرضة للإصابة بعدد من الحالات الخطيرة مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض الكبد الدهنية وبعض أنواع السرطان.

وتظهر نتائج دراسة نُشرت مؤخرًا لمدة 10 سنوات أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة لأي سبب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وفي حين أن الفوائد مرتبطة بشكل أساسي بالقهوة المطحونة ، إلا أن هناك بعض الفوائد أيضًا للقهوة سريعة التحضير؛ فبالإضافة إلى الكافيين ، تحتوي القهوة بما في ذلك- الفورية منها- على معادن، لا سيما الماغنيسيوم لعظام صحية وتحسين وظائف العضلات، والبوتاسيوم الذي يلعب دورًا في ضغط الدم وفيتامين B3 ضروري لإطلاق الطاقة من الطعام والجهاز العصبي الصحي.

أما عن المخاطر ربطت بعض الدراسات بين القهوة وزيادة الكوليسترول، لكن ربما كان هذا بسبب الطريقة التي تم بها تحضير المشروب.

وتوضح اختصاصية التغذية هيلين بوند: "ركز الكثير من البحث على نوع من القهوة المغلية غير المفلترة التي تحظى بشعبية في الدول الاسكندنافية وتركيا".

تحتوي القهوة المغلية على زيوت طبيعية تسمى cafestol و kahweol التي يمكن أن تحفز بشكل طفيف إنتاج الكوليسترول ، بينما نميل إلى الشرب المصفى والفوري. 

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بالنسبة لـ فكرة أن الكافيين مضر للقلوب بسبب تأثيره المنبه، فوجدت دراسة حديثة أن كل فنجان قهوة إضافي يومي مرتبط بانخفاض خطر حدوث أي مشكلة في نظم القلب بنسبة 3 في المائة ، حسبما ذكرت مجلة JAMA Internal Medicine.

وتقول الوكالة الأوروبية لسلامة الغذاء إن تناول 400 مجم من الكافيين يوميًا ، أي ما يعادل 4 أكواب من القهوة؛ جيد بالنسبة لمعظم البالغين، لكن الحساسية الفردية للكافيين تختلف، فيمكن لبعض الناس تحمل 6 أكواب أو أكثر يوميًا بشكل جيد جدًا، بينما يشعر البعض الآخر بالتوتر بعد تناول كوب أو اثنين.

وتُنصح النساء الحوامل بالالتزام بـ 200 مجم من الكافيين يوميًا- حوالي كوبين من القهوة المفلترة-، وفقًا لـ NHS- مؤسسة حكومية بإنجلترا- حيث تم ربط الكافيين المفرط بانخفاض الوزن عند الولادة ربما لأنه يؤثر على تدفق الدم إلى المشيمة.

فنجان القهوة السكري السرطان

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