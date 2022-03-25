أفضل 4 سيارات دفع رباعي مخصصة للطرق الوعرة لعام 2022.. صور

صممت سيارات الدفع الرباعي الكبيرة 4X4 للزحف فوق المنحدرات التي تتناثر فيها الصخور تحدي الطرق الوعرة والممرات الصحراوية الممتلئة بالرمال الكثيفة، وتم تصميم البعض الآخر للانطلاق عبر الأسطح الرخوة بسرعة هائلة، يمكن تسمية كل منها بسيارات الطرق الوعرة، حيث تمتلك كل سلالة منها مزيجها الخاص من نقاط القوة.

أفضل 4 سيارات دفع رباعي مخصصة للطرق الوعرة لعام 2022

1. لاند روفر ديفندر

بعد التمهيد الذي استمر لأكثر من عقد من الزمان، عرضت لاند روفر أخيرًا قانون المتابعة الذي طال انتظاره لـ "لاند روفر" الأصلية في عام 2019، وأطلقت السيارة في صالات العرض في عام 2020، بعد التحول من هيكل سلم إلى أحادية الهيكل.

يمكن لـ Defender الجديد القيام بكل ذلك وأكثر مع زوايا اقتراب ومغادرة تبلغ حوالي 40 درجة، وخلوص أرضي يصل إلى 291 ملم بفضل نظام التعليق الهوائي القابل لتعديل ارتفاعه ، فإن هذه السيارة لديها جميع الإحصائيات الحيوية الصحيحة

تقدم لاند روفر الآن محركات بأربع ، وستة، وثماني أسطوانات للسيارة ، لكن محرك P400e الهجين المكون من أربع أسطوانات أصبح هو المحرك الوحيد المتاح بأربعة اسطوانات، في حين أن جميع محركات الديزل الآن مضمنة بستة محركات، ومن المؤكد أن إصدار P525 V8 الذي يتصدر النطاق يتمتع بالأداء والحضور لكن ديزل D300 سيكون اختيارنا لهم جميعًا ، والذي يجمع بين الكثير من عزم الدوران والاقتصاد في استهلاك الوقود، وقابلية القيادة، ولا يحتاج إلى تكلفة مثل بعض الإصدارات الأخرى من السيارة.

أفضل 4 سيارات دفع رباعي مخصصة للطرق الوعرة لعام 2022

2. جيب رانجلر

لا تقوم جيب بتنشيط رانجلر كثيرًا، ولكن الجيل الأحدث أكثر قابلية للاستخدام من أي وقت مضى على الطريق وكذلك أكثر قدرة على الخروج منه، حيث حافظت سيارة الجيب بعناية على التصميم المحبوب للغاية، ولا تزال المصابيح الأمامية الدائرية والشبك ذي السبعة الشرائع المشهورة وهندستها الصارمة يمكن التعرف عليها من سيارات جيب Willys MBالأصلية التي تم نشرها لأول مرة في الحرب العالمية الثانية، ما هي إلا جزء من جاذبيتها.

أصبحت المقصورة الداخلية الآن أكثر اتساعًا وأقل تكلفة وتشطيبات قليلة، الأمر الذي يسير جنبًا إلى جنب مع الكفاءة المحسّنة لمحركات السيارة الأصغر حجمًا.

هناك الآن إصدارات هجينة من رانجلر ذات الأربع أسطوانات بنزين وكهرباء بنزين معروضة للبيع الرسمي في المملكة المتحدة، حيث تمت إزالة الديزل رباعي الاسطوانات من صالات العرض، وبالنسبة للرحلات الاستكشافية في البرية الحقيقية، فإن سيارة الجيب لا تستسلم لأي شيء تقريبًا وفي نسخة جيب رانجر روبيكون 392 ذات الإصدار الخاص من دودج تشالنجر 6.4 لتر، حيث انها تنتج أقل من ذلك.

أفضل 4 سيارات دفع رباعي مخصصة للطرق الوعرة لعام 2022

3- تويوتا لاند كروزر

تعتبر تويوتا لاند كروزر من الطرازات التاريخية وتعد العمود الفقري للاختيار في المناطق النائية الأسترالية، وتمثل السيارة مدرسة قديمة للطرق الوعرة مع بناء جسدي على هيكل وأعداد كبيرة في جميع الأقسام، وبالنسبة للقطر والخوض في المياه والقيادة ذات النسب المنخفضة، والقيادة الصعبة عبر أرض غير مضيافة حقًا، فإن لاند كروزر تحقق نتائج عالية جداً.

وبينما يمكنك اختيار محرك تويوتا التوربيني سعة 2.8 لتر مع تعليق هوائي ومقاعد جلدية، فلا تتوقع أن تركبها وتعالجها مثل سيارة SUVأحادية اللون من أودي أو مرسيدس بنز، إنها وحش مختلف تماماً، وأقل تطوراً على M40ولكن في دوري آخر في الأماكن التي قد تحتاج فيها فعلاً إلى سيارة مثل هذه، مع سمعة الموثوقية الميكانيكية التي ينظر إليها بغيرة من قبل كل واحد من منافسيها.

أفضل 4 سيارات دفع رباعي مخصصة للطرق الوعرة لعام 2022

4. مرسيدس بنز الفئة- G

يميل أفضل السائقين على الطرقات الوعرة إلى الالتفاف حولها، وكان كل من رانجلر ولاند كروزر معنا منذ عقود، وهو الأمر نفسه مع G-Wagenالآن من الناحية الفنية هي الفئة G، وتعتبر هذه المرسيدس الوحيدة التي ليس لها تاريخ رسمي "لانتهاء الإنتاج"، حيث تلقت مؤخرًا إعادة التصميم الحقيقية الوحيدة في تاريخها الممتد 40 عامًا، وذلك على الرغم من أن التعليق الأمامي أصبح الآن مستقلاً تمامًا وأن الإعداد بالكامل تم تطويره جزئيًا بواسطة AMG.

تعتمد سيارة مرسيدس بنز الفئة G على محرك الديزل ذو الستّة أسطوانات في G350d، على الرغم من أنه من الممكن الحصول على سيارة مرسيدس AMG G63كاملة مع محرك بنزين مزدوج الشاحن التوربيني V8 يربح 600 حصانًا تقريبًا، بافتراض أن لديك ميزانية لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز لإنفاقها.