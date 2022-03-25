أمن القاهرة يضبط كميات من الأغذية منتهية الصلاحية بمخزن غير مرخص بالتجمع

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية، وبدون ترخيص من الجهات الرقابية المختصة

وعثر بداخل المخزن على (2217 عبوة عصائر- 2,200 طن أرز- 780 كيلو زيت طعام- 834 كيلو جرام "مكرونة، عدس، فول"- 400 كيلو جرام سكر- 5400 قطعة حلاوة طحينية- 1200 زجاجة مياه معدنية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوية بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالسوق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية بمختلف صورها.