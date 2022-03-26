سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 26 مارس 2022 فى 10 بنوك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 26 مارس 2022 وهو إجازة رسمية للبنوك اليوم فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 18.29 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 18.39 جنيه ، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.32 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع.

وفي السطور التالية ننشر أسعار الدولار فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى وهى :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

18.32 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.29 جنيه للشراء.

18.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

18.32 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.25 جنيه للشراء.

18.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.27 جنيه للشراء.

18.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

18.32 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى

18.32 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.