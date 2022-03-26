أخبار التكنولوجيا|أفضل التطبيقات لهاتفك في شهر رمضان 2022.. فيفو تكشف عن أحدث هواتف iQOO بسعر منافس

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

وضع مستخدمو واتسآب في حالة تأهب قصوي بعد اكتشاف تهديد جديد، ولكن هذه المرة يستهدف عشاق خدمة المراسلة على هواتف أندرويد.

فيفو تشوق لأول جهاز لوحي Vivo Pad وهاتفي X Note و X Fold



أكدت شركة فيفو Vivo ، من خلال إعلانا تشويقيا شاركته على صفحتها الرسمية على موقع ويبو Weibo الصيني، على قرب إطلاق 3 أجهزة جديدة من إنتاجها تضم هاتفي Vivo X Note و Vivo X Fold، وأول جهاز لوحي للشركة Vivo Pad.

رابط تشغيل لعبة جاتا سان اندرياس GTA San Andreas الإصدار الجديد



رابط تشغيل لعبة جاتا سان اندرياس GTA San Andreas الإصدار الجديد علي أجهزة الأندرويد والايفون والكمبيوتر، يقدم صدى البلد أحدث إصدارات لعبة GTA San Andreas أشهر الألعاب الرقمية الإلكترونية، والتي يستخدمها الكثير من الناس على المستوى العالمي.

تساعد أفضل تطبيقات لهاتفك في شهر رمضان على استثمار الوقت والاستفادة من كل لحظة خلال الشهر الكريم، حيث يمكنك استخدام تطبيق الهاتف المحمول على هاتفك الذكي لقراءة القرآن والذكر وتطبيقات الصيام والأذان والتسبيح وغيرها يوميا خلال شهر رمضان،

كشفت براءة اختراع جديدة، أن شركة آبل تطور فئة جديدة من الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء، والتي يمكن أن تصبح جزءا من عائلة AirPods سماعات الأذن اللاسلكية القادمة.

إنفينيكس تطلق هاتفا جديدا منخفض التكلفة.. سعر ومواصفات Smart 6 Plus



أطلقت شركة إنفينيكس Infinix، العلامة التجارية التقنية المعروفة بإطلاق الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة، هاتف ذكي جديد يسمى Smart 6 Plus.

أشارت أحدث التقارير إلى أن شركة آبل Apple، تستعد لإطلاق جهاز MacBook Air جديد، بقياس 15 بوصة للعام القادم 2023.

كشفت شركة فيفو، عن أحدث هواتف iQOO، والذي ينطلق تحت عنوان iQOO U5x، ويمتاز الهاتف الجديد بتصميم مشابه لهاتف iQOO U5 الذي أعلنت عنه الشركة في ديسمبر الماضي.

طرحت خدمة المراسلة الأشهر واتساب WhatsApp، تحديثا جديدا لمستخدمي تطبيقها على أجهزة آيفون، يقدم الدعم الكامل لأحدث أنظمة تشغيل آبل iOS 15 مع واجهة جديدة.