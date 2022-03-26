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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تهديد جديد يستهدف مستخدمي واتسآب على أندرويد.. احذروه

واتسآب
واتسآب

وضع مستخدمو واتسآب في حالة تأهب قصوي بعد اكتشاف تهديد جديد، ولكن هذه المرة يستهدف عشاق خدمة المراسلة على هواتف أندرويد.

وحسبما ذكر تقرير سابق لصحيفة "express" البريطانية، حذر فريق الأمن في Dr. Web، مستخدمي واتسآب على أجهزة أندرويد، من تهديد خطير قد يسلم بياناتهم الشخصية لمتسللو الإنترنت.

 

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وحث خبراء أمن وتكنولوجيا المعلومات في Dr. Web، عشاق خدمة المراسلة الشائعة على أندرويد بضرورة التحقق من أجهزتهم، وأن يولوا اهتماما وثيقا لكل ما يحدث على واتسآب، حيث يمثل هذا التهديد مصدر قلق، قد ينتهي بترك بعض المستخدمين في خطر شديد من هجوم المتسللين.

وأوضح الخبراء أنهم اكتشفوا نوعا مقلقا من البرامج الضارة التابعة لعائلة فيروس حصان طروادة الخبيث، يطلق عليه الخبراء اسم Android.Spy.4498.

ويعتقد الخبراء أن المحتالين قاموا بتضمين البرنامج الضار في بعض إصدارات واتسآب المعدلة، بما في ذلك GBWhatsApp وOBWhatsApp وWhatsApp Plus، ثم قاموا بتوزيعها عبر مواقع الويب الضارة.

وتتمثل الوظيفة الرئيسية لبرنامج Android.Spy.4498 في سرقة المحتويات من إشعارات التطبيقات الأخرى، بالإضافة إلى تنزيل التطبيقات الخبيثة وتزويد المستخدمين بتثبيتها، مما يمنح المتسللين القادرة على سرقة الإشعارات وتوجيه المستخدمين إلى مواقع الويب الضارة دون علمهم.

ولذلك نصح الخبراء مستخدمي أجهزة أندرويد بضرورة تثبيت التطبيقات من مصادر رسمية موثوق بها مثل متجر "جوجل بلاي"،  وتجنب تثبيت ملفات APK عبر الإنترنت، ومن بينها إصدارات واتسآب المعدلة.

واتساب تهديد جديد هواتف اندرويد البرامج الضارة GBWhatsApp إصدارات واتسآب المعدلة

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