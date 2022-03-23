كيفية التخلص من فيروسات الموبايل و3 علامات مهمة تكشف إصابة هاتفك

كيفية التخلص من فيروسات الموبايل؟ سؤال مهم يبحث عن إجابته العديد من مستخدمي الهواتف الذكية، لأن الفيروسات التي يمكنها إصابة الهاتف كثيرة ومخفية، وعادة ما قد تصيب الجهاز من المواقع غير الآمنة أو رسائل البريد الإلكتروني مجهولة المصدر، لهذا إن كنت تبحث عن كيفية التخلص من فيروسات الموبايل سنوضحها لك من خلال مقالنا التالي.

كيفية التخلص من فيروسات الموبايل

مع عدم توفر برنامج لمكافحة الفيروسات على الهاتف الذكي، حيث تنتشر مجموعة من الفيروسات الضارة والتي قد تتسبب في حدوث الكثير من المشاكل لهاتفك مسببة العديد من الأضرار للجهاز، من بينها بطء أداء الجهاز ونفاذ طاقة البطارية بسرعة، وارتفاع درجة حرارة الجهاز، ولحماية هاتفك إليك كيفية التخلص من فيروسات الموبايل؟.

فيروسات الموبايل

فيروسات الموبايل هو أحد أنواع فيروسات الحاسوب تم تطويره لاستهداف الهواتف الذكية، وهو برنامج خبيث يصيب أجهزة الكمبيوتر ظهر أشهرها خلال عام 1999، تمكن من الوصول إلى الملايين من الأشخاص حول العالم عبر رسالة بريد إلكتروني تحت عنوان رسالة مهمة، ويتكاثر الفيروس عبر نسخ نفسه إلى برنامج آخر.

ويعد الهدف الأساسي من نشر الفيروسات هو زرع البرمجيات الخبيثة في أجهزة الضحية من أجل الإضرار بالجهاز الذكي أو سرقة المعلومات والبيانات المخزنة بالجهاز، أو التجسس على المستخدمين وهو تمام ما يحدث مع الهواتف المحمولة.

وتصيب البرمجيات الضارة الهواتف الذكية بعدة طرق، أطلق على أول فيروس صمم لإصابة الأجهزة المحمولة "سمبيان"، حيث تم نشر الهجوم بين الهواتف عبر اتصال البلوتوث.

كيفية التخلص من فيروسات الموبايل

تنظيف الموبايل من الفيروسات

أصبحت فيروسات الهاتف منتشرة كثيرا مؤخرا ويمكن أن يختلف تأثيرها من مزعجة إلى مدمرة، فإذا أصيب هاتفك بفيروس خبيث، سيكون من المزعج إزالته بغض النظر عما إذا كان لديك هاتف آيفون أو أندرويد، لذا يمكنك البحث عبر الإنترنت للعثور على الإرشادات الخاصة بطراز هاتفك المحدد خاصة إذا كان يعمل بنظام التشغيل أندرويد، أو استخدام أحد البرامج التالية لتنظيف هاتفك من الفيروسات :

- برنامج Clean Master: يساعدك هذا البرنامج على تنظيف هاتفك بشكل كامل والحفاظ على هاتفك الأندرويد في أفضل حالة بفضل مجموعة من الخيارات التي تتيح لك مسح الذاكرة أو حذف الذاكرة أو مسح سجل هاتفك المحمول.

- برنامج Cleaner: هو برنامج تنظيف يسمح لك بضبط مجموعة متنوعة من الإعدادات الأساسية لتنظيف الهاتف بطريقة آمنة بناء على موارد النظام.

كيفية التخلص من فيروسات الموبايل

برامج مكافحة الفيروسات

يصبح أمر ضروريا الحصول برنامج مخصص لمكافحة لحماية خصوصيتك واستخدامه كمضاد للفيروسات، فإذا كنت تسخدم احد هواتف أندرويد فقد يكون جهازك عرضة للعديد من الهجمات الضارة لذا سيتعين عليك استخدام أحد برامج مكافة الفيروسات التالية:

1. تطبيق McAfee:

يعتبر هذا التطبيق من أشهر برامج مكافحة الفيرسات والبرامج الخبيثة سواء على الهاتف أو على جهاز الكمبيوتر، يدعم هذا البرنامج العمل مع أجهزة أندرويد والذي يمتاز بماسح ضوئي خاص بمكافحة الفيروسات والبرامج الضارة والخبيثة.

2. تطبيق Kaspersky:

باستخدام تطبيق Kaspersky ستتمكن من حظر المواقع والروابط الضارة قبل حتى الدخول إليها وبالتالي تتجنب إصابة هاتفك بالبرامج الضارة والخبيثة.

3. تطبيق Avast:

هو تطبيق مجاني لمكافحة الفيرسات يمتلك أداة خاصة بحظر المكالمات المزعجة كما يمتلك جدار حماية مضاد لعمليات سرقة البيانات والمعلومات.

كيفية التخلص من فيروسات الموبايل

حماية الموبايل من الفيروسات

يمكن تثبيت أحد البرامج لمكافحة الفيروسات من أجل حماية هاتفك الأندرويد من الفيروسات ومنع اختراقها، ويمكنك الحصول على أحد الحلول الممكنة والموثوقة لمكافحة الفيروسات عبر متجر جوجل بلاي واستخدام البرنامج المناسب لطبيعة تعاملك مع الجهاز مع ضرورة توخي الحذر من برامج مكافحة الفيروسات المزيفة فهي منتشرة بشكل واسع.

اكتشاف إصابة الموبايل بالفيروسات

عادة ما تترك البرامج الضارة أو الفيروسات علامات واضحة تدل على إصابة جهازك ببرمجية ضارة، من أبرزها العلامات التالية:

- تعطل التطبيقات بشكل مفرط: توجد العديد من الأسباب التي تجعل التطبيقات المثبتة على هاتفك تغلق بشكل تلقائي، أو تعطله فجأة عند استخدام التطبيق نفسه، فهذا يعني أن هاتفك مصاب بإحدى البرمجيات الضارة.

- ظهور إعلانات أدوير Adware على هاتفك: تعتبر برمجيات Adware نوع من البرمجيات الضارة التي تصيب هواتف أندرويد، بإعلانات منبثقة مزعجة يصعب التخلص منها.



- نفاذ طاقة البطارية بشكل أسرع من المعتاد: عند إصابة هاتفك ببرنامج ضار تكون البطارية أحد المكونات المادية المتضررة بالجهاز، فإذا لاحظت أن بطارية هاتفك تنفذ بسرعة كبيرة من شحنها ، فهذا يعني أن هاتفك مصاب ببرمجية خبيثة تعمل بشكل نشط في الخلفية.