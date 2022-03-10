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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طريقة فحص جهاز الآيفون المستعمل قبل شرائه

طريقة فحص جهاز الآيفون
طريقة فحص جهاز الآيفون المستعمل قبل شرائه

طريقة فحص جهاز الآيفون المستعمل قبل شرائه، ستوفرها آبل من خلال ميزة جديدة ضمن تحديث iOS 15.2، والتي ستعمل على تزويد أصحاب الهواتف ‏المستعملة أو المعاد تجديدها بسجل تفصيلي عن الأجزاء التي تم استبدالها قبل شراء هواتف آيفون المستعملة أو المجددة، وحتي ذلك الحين إذا كنت ترغب في شراء هاتف آيفون مستعمل، سنشرح لك فيما يلي طريقة فحص جهاز الآيفون المستعمل قبل شرائه.


طريقة فحص جهاز الآيفون المستعمل قبل شرائه

طريقة فحص جهاز الايفون المستعمل قبل شرائه تساعدك على معرفة ما إذا كان جهاز آيفون الذي ترغب في شرائه مناسب للشراء أم لا في حال كان هذا الجهاز مستعمل، حيث لا يمتلك جميع مستخدمي آيفون الخبرة الكافية التي تمكنهم من معرفة الأجهزة المعيبة أو ما إذا كان قد تم إصلاح الهاتف وإعادة طرحه للبيع مرة أخرى.

 

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وعندما يتعلق الأمر بهواتف آيفون المستعملة، فإن العثور على الجهاز المناسب لشرائه ليس أمرا سهلا، ففي أغلب الأحيان قد لا تكفي خطوة قراءة الأوصاف الخاصة بالجهاز المعروض للبيع، حيث أن هذه الأجهزة الإلكترونية تكون في الغالب باهظة الثمن، وتتطلب قوائم تحقق مختلفة قبل الشراء، وتتضاعف هذه القائمة عند شراء هاتف آيفون مستعمل عبر الإنترنت.

طريقة فحص جهاز الآيفون المستعمل قبل شرائه

كود فحص الايفون

للتحقق مما إذا كانت مواصفات الجهاز تتطابق مع مواصفات الايفون الاصلي، استخدم كود فحص الايفون بواسطة رقم التعريف الدولي لجهاز الهاتف المحمول IMEI، والذي يمكنك من معرفة الكثير من المعلومات حول الهاتف الذي تنوى شرائه، وما إذا كان مسروقا أو مقلدا وذلك باتباع هذه الخطوات:

- اذهب إلى اعدادات الهاتف Settings.

- انقر على خيار عام General.

- من خيار حول About ، مرر لأسفل للعثور على رقم التعريف الدولى IMEI.

- أو بدلا من ذلك استخدم الكود التالي *#06# كطريقة سريعة لمطابقة الرقم التسلسلي لجهاز ايفون المستعمل، وقم بفحص مواصفات الهاتف عبر إدخال الرقم إما في CTIA's Stolen Phone Checker أو IMEI Check، للتأكد من أن هذا الهاتف ليس مسروقا.

What is my phone&amp;#39;s IMEI number? Here&amp;#39;s what you need to know | Dz Techs
طريقة فحص جهاز الآيفون المستعمل قبل شرائه

فحص الايفون عن طريق 3uTools

اذا كنت مقبلا على شراء هاتف ايفون يمكنك استخدام برنامج فحص الايفون المستعمل قبل الشراء كطريقة سريعة لمعرفة عيوب الجهاز قبل شرائه، حيث يمكنك فحص ايفون المستعمل مجانا باستخدام تطبيق 3uTools، كالتالي:


-قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق 3uTools وتثبيته، ثم قم بتوصيل جهازك بـ 3uTools، ومن  معلومات iDevice، يمكنك النقر فوق “عرض تقرير التحقق".

-يمكن لتطبيق 3uTools التحقق من معلومات البرامج والأجهزة التالية: طراز الجهاز ولونه وسعة الذاكرة، ونموذج المبيعات والمنطقة وعنوان Wi-Fi وعنوان البلوتوث والعنوان الخلوي والرقم التسلسلي والرقم التسلسلي الرئيسي والرقم التسلسلي للبطارية والكاميرا والرقم التسلسلي للشاشة، بشكل عام يمكن لتطبيق 3uTools إخبارك أي جزء من الجهاز تم تغييره.

طريقة فحص جهاز الآيفون المستعمل قبل شرائه

برنامج فحص الآيفون المستعمل

يساعدك تطبيق TestM، على فحص الآيفون المستعمل للعثور على المشاكل أو الأعطال المخفية بالجهاز، إذ يعرض لك التطبيق شهادة دقيقة عن كفاءة ومواصفات الهاتف قبل شرائه، ببساطة كل ما عليك هو إجراء اختبار الحالة على الانترنت، وخلال دقائق ستحصل على تقرير دقيق يمكنك لفحص الهاتف لمشاركتها على الإنترنت مع أي شخص وفي أي وقت إذا كنت ترغب في بيع هاتفك المستعمل، العناصر التي يقوم التطبيق بفحصها هي:

-الشاشة: حيث يمكنه إجراء اختبار لخاصية اللمس في الشاشة
-الصوت: يقوم بفحص السماعات، ومدخل سماعة الرأس، الميكروفون، بالإضافة إلى سماعات الرأس.
-الحركة: اختبار المدوار، والتسارع، والبوصلة.
-الاتصال: WiFi، والبلوتوث، والاتصال الخلوي، وGPS.
-المكونات المادية: مستشعر الضوء، الشاحن، الاهتزاز، مستشعر القرب، ومستشعر البصمة
-الكاميرات: الأمامية، والخلفية.

طريقة فحص جهاز الآيفون المستعمل قبل شرائه

فحص جهاز آيفون عن طريق IMEI

يعتبر الرقم التسلسلي IMEI ، هو رقم مخصص من قبل شركة آبل المصنعة لهواتف آيفون، ويعد IMEI  وهو رقم مميز مكون من 15 رقم غير مكرر لكل هاتف، يمكن من خلاله التعرف على الحالة التي يكون عليها الجهاز بالإضافة إلى التحقق من صلاحية استخدام الجهاز.

ويساعدك رقم IMEI في معرفة تاريخ صنع جهاز الآيفون في حالة الرغبة في شراء جهاز مستعمل، ومعرفة حالة ضمان الجهاز ومعلوماته في قاعدة بيانات الشركة.

ويمكنك الحصول على رقم IMEI من خلال الذهاب إلى إعدادات الجهاز أو من العلبة الخاصة بالهاتف أو عبر دعم خدمة آبل، كما يمكن الحصول على رقم IMEI من خلال iTunes أو من خلال Finder.

iPhone IMEI Check, Mobile Phones &amp;amp; Tablets, Others on Carousell
طريقة فحص جهاز الآيفون المستعمل قبل شرائه

فحص الايفون الاصلي

ببساطة يمكنك معرفة ما إذا كان هاتف الآيفون الذي ترغب في شرائه أصلي أم لا من خلال موقع آبل على الويب، وسيتم التحقق من حالة هاتف الآيفون بعد معرفة الرقم التسلسلي الخاص به، وذلك عن طريق إدخال الرقم التسلسلي IMEI الخاص بالهاتف على موقع آبل، وفي حالة إذا أظهر موقع آبل أن الرقم التسلسلي الذي تم إدخاله غير صحيح فهذا يعني أن الهاتف غير أصلي.


وأما في حالة ظهور المعلومات التي تخص الهاتف من حيث حالة الضمان وفترته والمعلومات الأخرى المتعلقة بالهاتف فيدل ذلك على جهاز الآيفون معتمد.

طريقة فحص جهاز الآيفون المستعمل قبل شرائه

نصائح قبل شراء ايفون مستعمل

من الطبيعي أن يكون هناك أشخاص ليس بإمكانهم التفرق بين هاتف آيفون المستعمل أو المعاد تجميعه قبل شرائه، لذلك نقدم إليك بعض النصائح فيما يلي والتي يمكنك اتباعها قبل شراء ايفون مستعمل:

1. قبل شراء آيفون مستعمل تاكد من حالة الجهاز لذا حاول إجراء فحص عيني على الجهاز بتفقده والنظر إلى أي أضرار تعرض لها الجهاز، والتأكد من أن الأزرار لا زالت تعمل بكفاءة.

2. تأكد من حالة الكاميرات حيث تعد تجربة الكاميرات الأمامية والخلفية والتحقق من جودة الصور، ومدى وضوحها اثبات كافي على أن هاتف ايفون المستعمل يعمل في حالة جيدة.

3. فحص إمكانيات الجهاز: عند شراء جهاز آيفون مستعمل لأثبات أنه يعمل في حالة جيدة، تأكد من جميع أجزاءه تعمل بشكل جيد، سواء الشاشة والكاميرا ومكبر الصوت والميكروفون، والتأكد من أن الكابل والشاحن أصليين ويعملان بشكل جيد.

4. تأكد من حالة البطارية: تقل كفاءتها بعد استخدامها لفترة، ويمكنك التحقق من صحة البطارية من خلال ميزة Battery Health بحيث إذا كان معدل الشحن 85% فهذا يعني أن هذا الموبايل قد عمل لمدة لا تقل عن سنتين.

طريقة فحص جهاز الآيفون المستعمل قبل شرائه
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