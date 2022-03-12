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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طريقة ضبط المصنع لكافة الهواتف بدون برامج

طريقة ضبط المصنع
طريقة ضبط المصنع لكافة الهواتف

طريقة ضبط المصنع لكافة الهواتف قد تساعدك على تخطى بعض الصعوبات أثناء استخدام هاتفك الذكي، فبكل بساطة تعمل طريقة ضبط المصنع لكافة الهواتف علي ارجاع كافة الإعدادات إلي وضعها الافتراضي بدون مسح البيانات أي كان نوع هاتفك يمكنك إعادة ضبط المصنع لجهازك باتباع بعض الخطوات البسيطة سنوضحها لك في مقالنا التالي.

طريقة ضبط المصنع لكافة الهواتف

طريقة ضبط المصنع لكافة الهواتف، تعمل مع جميع الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، حيث يمكن لأي شخص بسهولة القيام بها، وتساعدك خاصية إعادة ضبط المصنع على استرجاع الإعدادات الأولية لهاتفك أي محو جميع البيانات والملفات والإعدادات التي قمت بضبطها أثناء استخدامك للجهاز وإعادته للحالة الافتراضية كما باعته الشركة المصنعة، إليك كيفية القيام بذلك:

 

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الخطوة الأولى: اذهب إلى قائمة “الاعدادات Settings” بهاتفك الذكي، ومنها إلى الخيار المسمى "النظام System".

الخطوة الثانية: انقر على خيار “نسخ احتياطى وإعاده تعيين Backup and Reset”، ادخل الرقم السرى أو رقم PIN إذا طلب منك.

الخطوة الثالثة: تأكد ان تكون خيار استرداد تلقائى Auto Resit قيد التشغيل.

الخطوة الرابعة: انقر على إعادة تعيين بيانات المصنع Factory data reset.

الخطوة الخامسة: اضغط على إعادة ضبط الهاتف Reset Phone، وانتظر قليلا حتي يقوم النظام بإعادة تشغيل الجهاز، وستظهر لك شاشة تشير إلى أنه يتم محو جميع البيانات، بمجرد الانتهاء من حذف البيانات، سيتم تشغيل الهاتف مرة أخرى.

طريقة ضبط المصنع لكافة الهواتف

طريقة ضبط المصنع لهاتف اوبو

إذا كان هاتفك يحمل العلامة التجارية اوبو OPPO، يعمل ببطئ أو لا يعمل بشكل جيد، يمكنك اتباع خطوات طريقة ضبط المصنع لهاتف اوبو، لإعادة ضبط هاتفك على إعدادات المصنع، اتبع الخطوات البسيطة التالية:

- قم بفتح الإعدادات Settings على هاتفك.

- مرر لأسفل وانقر على “إعدادات إضافية”.

- انقر على خيار “النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين Backup and Reset”.

- انقر فوق “محو جميع البيانات وإعادة ضبط المصنع Factory data reset”.

- انقر على “محو جميع البيانات”، وأدخل كلمة مرور شاشة القفل للمتابعة، وانتظر قليلا حتي تتم إعادة ضبط المصنع.  

طريقة ضبط المصنع لكافة الهواتف

طريقة ضبط المصنع لهاتف سامسونج 
 

توجد العديد من الطرق لإعادة ضبط المصنع لهاتف سامسونج، من أبرزها إعادة ضبط المصنع
من إعدادات الجهاز نفسه، وهي كالآتي:
 

1.افتح تطبيق “الإعدادات Settings” على هاتفك السامسونج.

2. انقر على خيار "الإدارة العامة General Management"، ثم اضغط على خيار “إعادة تعيين Reset”.

3. قم بالنقر على خيار “إعادة ضبط المصنع Factory Data Reset”، ثم “إعادة تعيين Reset”، أو خيار “إعادة تعيين الجهاز Reset Device”.

4. بعد ذلك انقر على خيار "حذف الكل Delete All"، والانتظار لحين ظهور شاشة السوفت وير للجهاز.

5. قم بتحديد خيار “مسح البيانات أو إعادة إعدادات المصنع Wipe data/factory reset”، باستخدام مفتاح خفض الصوت في الجهاز، ثم الضغط على زر التشغيل لتحديد الخيار.

6. استخدام مفتاح خفض الصوت لتحديد خيار “الموافقة  Yes”، ثم الضغط مرة أخرى على زر التشغيل، لاختيار خيار “إعادة تشغيل النظام Reboot System”.

طريقة ضبط المصنع لكافة الهواتف

كود ضبط المصنع لكافة الهواتف

هناك العديد من الأشخاص الذين يبحثون عن كود اعادة ضبط المصنع اندرويد، التي يمكن من خلالها عمل اعادة ضبط مصنع لهواتف الأندرويد بطريقة سهلة وسريعة، كالتالي:

- من لوحة الأرقام، انقر على الأرقام التالية #3855*2767* دون النقر على زر الاتصال.
- سيرسل لك نظام التشغيل رسالة تحذيرية تؤكد عدم الضغط على أي زر آخر خلال تلك العملية.

- انتظر قليلا حتي يكمل الجهاز مسح سائر البيانات والمعلومات من هاتفك، وحتي يتم إعادة تشغيل الهاتف مرة أخرى.

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