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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية حذف رسائل ماسنجر Messenger من الطرفين نهائيا

كيفية حذف رسائل ماسنجر
كيفية حذف رسائل ماسنجر Messenger من الطرفين نهائيا

يستخدم تطبيق الدردشة Messenger ماسنجر أكثر من مليار مستخدم حول العالم كما أنه يعتبر واحدا من أكثر التطبيقات التى يتم استخدامها في المراسلة بين المستخدمين، ومؤخرا حصل التطبيق على التشفير من طرف لطرف، ولكن هناك أحيانا يريد المستخدمين من التخلص من رسائلهم القديمة وحذف رسائل ماسنجر بشكل كامل ونهائي.

 

وبحسب موقع Technipages فإنه يمكن لمستخدمي Messenger ماسنجر القيام بعدد من الخطوات لحذف رسائل ماسنجر على هواتف آيفون وأندرويد وكذلك على أجهزة الكمبيوتر واللاب توب بالإضافة إلى حذفها من الطرفين نهائيا .

كيف تحذف اقتراحات تطبيق Messenger ماسنجر بسهولة؟

كل ما تريد معرفته عن ميزة التشفير من طرف لـ أخر في رسائل ماسنجر

كيفية حذف رسائل ماسنجر على هواتف آيفون وأندرويد

Facebook Messenger: Can you retrieve deleted messages on Messenger? | Express.co.uk
كيفية حذف رسائل ماسنجر Messenger من الطرفين نهائيا



* قم بالدخول أو بتسجيل الدخول على تطبيق ماسنجر Messenger

 

* إذا كنت تريد حذف محادثة كاملة ، فاضغط مع الاستمرار على المحادثة ، أو إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون ، فمرر المحادثة إلى اليسار وحدد سلة المهملات الحمراء، وسيطلب منك هاتفك دائمًا التأكيد قبل الحذف.



* إذا كنت ترغب في حذف رسالة واحدة ، فانتقل إلى المحادثة ، واضغط باستمرار على الرسالة التي تريد حذفها ، ثم انقر فوق إزالة في الجزء السفلي. ثم حدد إزالة من أجلى، وإذا كان لديك هاتف أندرويد ، فستحتاج إلى تحديد إزالة مرة أخرى للتأكيد، ولن يرى مستخدمو هواتف آيفون هذه المطالبة النهائية ، لذا تأكد من رغبتك في تحديد "إزالة لك".

 

* ستتمكن من إزالة الرسالة للجميع إذا اتخذت إجراءً في غضون 10 دقائق من إرسالها، ويمنحك هاتفك خيار الإزالة للجميع أو لنفسك فقط، وبمجرد تحديد اختيارك ، اضغط على إزالة.

 

* وسيتمكن المستلم المقصود من رؤية أنك أزلت رسالة إذا حددت "للجميع" ، فلن يتمكن من رؤية محتوى الرسالة، وإذا مر أكثر من 10 دقائق ، فستتمكن فقط من إزالة النص بنفسك.


كيفية حذف رسائل ماسنجر Messenger على موقع فيسبوك لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب

Recover Deleted Facebook Messages: Get your Full Data
كيفية حذف رسائل ماسنجر Messenger من الطرفين نهائيا

 

* يمكنك حذف رسائل الدردشة الفردية والمحادثات بأكملها للمساعدة في تنظيف صندوق الوارد الخاص بك، على  Facebook.com لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب.

 

* حدد زر ماسنجر Messenger في الزاوية اليمنى العليا.

 

* حدد See All in Messenger في الجزء السفلي من نافذة ماسنجر.

 

* ولحذف رسالة دردشة فردية ، حدد دردشة من العمود الأيسر لفتحها في نافذة الدردشة المركزية، ثم حرك المؤشر فوق الرسالة التي تريد حذفها، و تظهر ثلاثة خيارات.

 

* حدد النقاط الرأسية الثلاث متبوعة بإزالة، ثم  حدد إزالة من المربع المنبثق للتأكيد.

 

* لحذف محادثة كاملة ، مرر مؤشر الماوس فوق أي محادثة في العمود الأيمن وحدد النقاط الأفقية الثلاث التي تظهر.

 

* حدد حذف الدردشة من القائمة المنسدلة، ثم حدد حذف الدردشة من المربع المنبثق للتأكيد.

 

كيفية حذف رسائل ماسنجر Messenger على موقع فيسبوك من الطرفين نهائيا

Facebook Messenger for Android can now replace your text message app - The Verge
كيفية حذف رسائل ماسنجر Messenger من الطرفين نهائيا

 

* على هاتفك ، انقر مع الاستمرار فوق الرسالة التي تريد حذفها، ثم حدد إزالة.

 

* اضغط على خيار Unsend عند سؤالك عن الشخص الذي تريد إزالة الرسالة عنه، ثم قم بتأكيد اختيارك عندما يُطلب منك ذلك.

 

* إذا تم حذف الرسالة بنجاح ، يجب أن ترى ملاحظة تأكيد تقول "لم ترسل رسالة".

 

من ناحية أخرى ، سيحصل المستلم أيضًا على ملاحظة تخبره بأنك حذفت هذه الرسالة. للأسف ، لا توجد طريقة لإخفاء هذه الملاحظة. إذا قمت بحذف رسالة ، فسيعلم المستلم أنك فعلت ذلك.

 

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