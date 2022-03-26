أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان وأهم الإشارات التحذيرية

ترغب الكثير من الأمهات حديثات الولادة معرفة أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان حتى تتمكن من صيام الشهر الكريم بسلام دون المعاناة من أى مضاعفات.

تبحث الكثير من النساء عن أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان حتى يتمكن من تحقيق التوازن بين أداء عبادة الصيام وإطعام الطفل الرضيع من حليب الثدي والحفاظ على صحته وصحة الأم.

وفى الحقيقة تحقيق هذا التوازن من الأمور شديدة الصعوبة حيث أن إمداد الطفل حلي الثدي يحتاج من الأم أن تحصل على قدر كبير من الماء والطعام أكثر بكثير من الطعام الذي تتناوله المرأة العادية وأن يكون به قدر كبير من العناصر الغذائية المفيدة لذا لابد من معرفة أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان والالتزام باتباعه.

وبعد العثور على أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان يجب الرجوع إلى الطبيب الذي يتابع حالة الأم والجنين خاصة إذا كان أحدهما أو كلاهما يعاني من مشكلة صحية مثل مرض السكري أو الكلى.

نكشف فى هذا التقرير أفضل نظام غذائي للأم المرضعة فى رمضان والإشارات التى تظهر على الأم أثناء الصيام يجب عدم تجاهلها.



نصائح لصيام دون مشقة أثناء الرضاعة

نعرض لكم عدة نصائح لصيام دون مشقة أثناء الرضاعة تساعد النساء على اجتياز شهر رمضان الكريم بأمان .



تناول مكملات الفيتامينات المتعددة والمعادن مثل فيتامين د .

تجنبى التوتر والقلق لأن له آثار سلبية عديدة.

احتفظي بمفكرة لتدوين ما أكلتيه وشربتيه على مدار اليوم للتأكد من حصولك على التغذية الكافية.

خططي ليومك جيدًا حتى تتمكنى من الراحة وعدم الإرهاق فى القيام بالأعمال المنزلية.

لا تحملى أشياء ثقيلة أو تمشي لمسافات طويلة.

البقاء في مكان بارد حتى لا تصابي بالجفاف.

افطري بطعام صحي وتأكدي من حصولك على البروتين الكافي لصحة طفلك.

تحتاجين إلى تناول الكربوهيدرات التي تعطي الجسم الطاقة ببطء مثل الحبوب الكاملة والدقيق الأحمر والأرز والتمر والفواكه المجففة الأخرى.

اشربي ما لا يقل عن لترين من الماء فى الفترة من الإفطار للسحور.

لا تفوتي السحور مهما كان السبب وحاولى أن تأخريه قدر الإمكان.

تناولي الخضار والفواكه على مدار ساعات الإفطار “ طوال الليل”.

فواكه خضروات

نموذج للنظام الغذائي المثالي أثناء الرضاعة خلال رمضان

نقدم إليك نموذج للنظام الغذائي المثالي أثناء الرضاعة خلال رمضان حتى لا تشعري بالتعب ويحصل طفلك على احتياجاته الغذائية.

شرب الكثير من الماء في غير ساعات الصيام

من المحتمل أنك ستشعر بالعطش الشديد طوال صيامك لذا حاولي شرب 2-3 أكواب من الماء في السحور ووجبة الإفطار.

احتفظي بزجاجة ماء معك بعد الإفطار وحاولي انهائها وتنال زجاجة ماء أخرى على الأقل.

إذا استيقظت في منتصف الليل لرعاية طفلك ، احتفظي بزجاجة ماء بجانب سريرك واحصلي على بعض الرشفات أيضًا.

تخطي المشروبات السكرية كلها معًا حتى تتمكن من التركيز على شرب كمية كافية من الماء.

تناول عصير سحور بالإضافة إلى وجبتك العادية

قد يكون من الصعب تناول ما يكفي من السعرات الحرارية في منتصف الليل للسحور، لهذا السبب أوصي بإضافة عصير إلى السحور، هذا صحيح تناول وجبة وعصير

قد يكون من الصعب شرب كوب كامل ، لذا حاولي أن تضمي نصف كوب على الأقل

مثال على السحور قد يبدو كما يلي:

2 عجة بيض مع السبانخ + شريحتان من خبز الحبوب الكاملة + 1 كوب سموثي

خبز الحبوب الكاملة

تناولي إفطارًا متوازنًا دون الإفراط في الأكل

في حين أنه من المهم تناول سعرات حرارية كافية كـ أم مرضعة ، فإن الإفراط في تناول الأطعمة المقلية لن يمنحك التغذية التي تحتاجها أنتي وطفلك.

كيف تأكل في الإفطار هو المفتاح للشعور بالنشاط طوال شهر رمضان لذا تناولي وجبة تحتوي على البروتين والكثير من الخضار وكربوهيدرات الحبوب الكاملة.

مثال على الإفطار:

سلمون بالليمون والشبت + قرنبيط محمص وباذنجان + بطاطا حلوة محمصة بالثوم

تناولي وجبة الإفطار بعد وجبة خفيفة.

بعد ساعات قليلة من الإفطار قبل النوم هي فرصة أخرى للحصول على بعض العناصر الغذائية والسعرات الحرارية الإضافية فالوجبة الخفيفة تمد الأم الكرضعة بالطاقة ويمكن تحضيرها مسبقًا وتحتوي على نسبة مثالية من الكربوهيدرات والبروتين والدهون.

فيما يلي 3 أنواع مختلفة من الوجبات الخفيفة المناسبة للأم المرضعة فى رمضان:

كرات التمر بجوز الهند

كرات الشوكولاتة بزبدة الفول السوداني والتمر

كعكة الجزر

تناولي مكمل ما قبل الولادة الغذائي يومياً.

أوصي جميع النساء في سن الإنجاب بتناول مكمل غذائ المخصص لقبل الولادة يوميًا ولكنه مهم بشكل خاص للأمهات المرضعات خلال شهر رمضان وسيساعد مكمل ما قبل الولادة في توفير أي عناصر غذائية فاتتك من وجباتك ووجباتك الخفيفة المحدودة أثناء الصيام.

هام:

من المهم جدًا الحفاظ على الجدول الزمني المعتاد للرضاعة الطبيعية لمنع أي انخفاض في إدرار الحليب



رضاعة طبيعية



إشارات يجب عدم تجاهلها أثناء الصيام

إليك بعض الإشارات التى يجب ألا تتجاهلينها أثناء الصيام يجب أن تعرفها كل أم مرضعة ترغب في صيام رمضان.

على الرغم من أن العديد من النساء استطعن ​​الصيام دون أي تأثير على كمية إنتاج حليب الثدي أو تكوين العناصر الغذائية ، إلا أن التأكد من معرفة العلامات الحمراء التي يجب البحث عنها أمر مهم حقًا.

انتبه لجسمك: تشمل علامات الجفاف الصداع والدوخة ونقص البول بلون أصفر داكن

انتبه لطفلك: العلامات التي تدل على أن طفلك لا يحصل على ما يكفي من الحليب تشمل فقدان وزن الطفل أو عدم اكتسابه للوزن ، أو انخفاض عدد الحفاضات المبللة ، أو أن الطفل يبدو غير سعيد بعد الرضاعة ، أو يبدو أنه يعاني من ضائقة عامة

هناك اعتبار آخر وهو ما إذا كان طفلك أصغر من 6 أشهر ويرضع من الثدي فقط أو أكبر من 6 أشهر ويتناول أطعمة مائدة وقد يكون من الأسهل قليلاً الحفاظ على مخزون الحليب الخاص بك حيث يبدأ طفلك في تناول الطعام ولكن لا يزال من المهم التركيز على الأكل والشرب بشكل مناسب خلال ساعات عدم الصيام.

المصادر:

thedailystar

thehealthymuslims

