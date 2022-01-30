تبحث الكثير من الأمهات عن أهم مخاطر تحميم الطفل الرضيع فى الشتاء حيث أن هناك اعتقاد سائد يربط بين إصابة الأطفال الرضع بنزلات البرد والاستحمام فى الشتاء.

ونتيجة لهذا الاعتقاد تتجنب الكثير من الأمهات خاصة صغيرات السن تحميم الأطفال الرضع فى الشتاء ولكن ما لا تعلمه الكثير من النساء أن هذا الأمر له أضرار تتفوق على مخاطر تحميم الطفل الرضيع فى الشتاء

في حين أن مخاطر تحميم الطفل الرضيع فى الشتاء يمكن التحكم فيها والتغلب عليها حيث أن مخاطر تحميم الطفل الرضيع فى الشتاء تتمركز حول احتمالية الإصابة بنزلات البرد أوإصابة الصغار حروق البشرة نتيجة شدة سخونة الماء.

نعرض لكم فيما يلي كيفية الوقاية من مخاطر تحميم الطفل الرضيع فى الشتاء وفقا لما جاء فى موقع “ healthychildren”.

مخاطر تحميم الطفل الرضيع فى الشتاء

درجة حرارة الاستحمام الآمنة للرضع والأطفال: تلعب درجة حرارة الماء دور كبير في وقاية الطفل من نزلات البرد عندما تكن دافئة بالقدر الكاف ولكن عندما يزداد دفئ الماء فهذا يشكل خطورة أيضا على بشرة الطفل حيث تتراوح درجة حرارة الاستحمام الآمن للرضع والأطفال بين 37 درجة مئوية و 38 درجة مئوية .

أسباب حروق الاستحمام: يمكن أن تحدث الحروق في ثوانٍ قليلة إذا كان ماء الاستحمام ساخنًا جدًا، تحدث العديد من حالات الحروق في الحمام عندما يتم وضع الطفل الرضيع في حمام ساخن بشكل خطيرأو أن الطفل يضع يده أو قدمه تحت الماء الساخن الجاري، أو لم يتم تحريك الماء في الحمام لذلك توجد مناطق ساخنة وباردةأو عندما يدير الأطفال الصنابير بأنفسهم فتزداد سخونتها.

أسباب نزلات البرد : عندما لا يتم تجفف الطفل الرضيع بسرعة أو يتبقى القليل من الماء على جسمه، الانتظار طويلا بين الخروج من البانيو وارتداء الملابس، الخروج من الحمام بشكل مفاجئ لمكان فى المنزل أقل دفء أو بارد أو النوافذ به مفتوحة ، تحميم الأطفال الرضع بشكل يومي.

هذا بالإضافة إلى خطورة استحمام الأطفال الرضع قبل سقوط الحبل السري أو لديهم أمراض تمنع من الاستحمام ففي هذه الحالة الامتناع عن تحميم الطفل ليس مرتبط بفصل الشتاء وإنما يرتبط بالظروف الصحية التى يعاني منها الطفل الرضيع