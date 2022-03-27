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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| وزارة الاستثمار تشارك في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال

اقتصاد السعودية
اقتصاد السعودية

تشارك وزارة الاستثمار في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال خلال المدة من 27-30 مارس الجاري في الرياض، وسط مشاركة كبرى من الشركات الرائدة والمستثمرين والخبراء وصناع القرار من 180 دولة، وتهدف مشاركة الوزارة إلى دعم الشركات الناشئة والمستثمرين وتمكين الشركات ورواد الأعمال من استكشاف فرص الاستثمارات المتاحة وتسليط الضوء على الخدمات المقدمة للمستثمرين والتعرف على المزيد من فرص عقد الشركات لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة.


وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية " واس"، إن وزارة الاستثمار تستعرض خلال مشاركتها عبر جناح "استثمر في السعودية"، الفرص الاستثمارية، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والتسهيلات المقدمة لهم، وتبادل الخبرات بما يسمح بالتعرف على المزيد من فرص عقد الشراكات وفرص الاستثمارات المتاحة.

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وسيشهد المؤتمر توقيع وزارة الاستثمار مذكرات تفاهم مع عددٍ من الجهات بالقطاعين الحكومي والخاص لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال وتعزيز مكانة المملكة كمركز رائد على مستوى العالم للشركات الناشئة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية إلى جانب بناء علاقات فاعلة مع مختلف الجهات بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمملكة.

يُشار إلى أن المؤتمر يتيح فرصة مهمة لرواد الأعمال للاستماع وفهم التحديات التي تواجههم، مما يسهم في صياغة بيئة ريادية عالمية موحدة أكثر استدامة ومرونة، إلى جانب إتاحة الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء مع نظرائهم من أنحاء العالم والاستفادة من تجاربهم، والاستماع لأهم الخبراء العالميين في هذا المجال.
 

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