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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| تحرك جديد بشأت تسوير الأراضي الفضاء بالممكلة

الأراضي الفضاء
الأراضي الفضاء

دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار ترخيص التسوير عبر منصة "بلدي"، ووفقاً للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من الوزارة، وذلك قبل البدء برصد امتثال الملاك مطلع يوليو 2022.


وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، تستهدف المبادرة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.

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وتأتي مبادرة تسوير الأراضي الفضاء من منطلق اهتمام الوزارة بمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على طرقات وشوارع المدن السعودية ومحاور الحركة الرئيسة فيها، وذلك ضمن منظومة المبادرات للإسهام بشكل فاعل في العملية التنموية للمدن وأنسنتها وحفظ حقوق المشاة ورفع جودة الحياة.


وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت في وقت سابق حملة توعوية استهدفت ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسة ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة، بهدف رفع مستوى الوعي والمسؤولية حيال تفعيل قرار تسوير الأراضي الفضاء والتي من شأنها المساهمة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، إضافةً إلى أنّها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي، ورفع مستوى أنسنة المدن عبر تشجير الأسوار.


وجاءت الحملة على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير الذي تضمن عددًا من اشتراطات ونماذج تسوير الأراضي الفضاء.


فيما تبدأ المرحلة الثانية والمتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك ابتداءً من الأول من يوليو 2022، إذ إن تسوير الأراضي الفضاء سيكون إلزاميًا في بعض مناطق المملكة، حيث تشمل المرحلة الأولى من تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء عددًا من الأراضي في مدينة الرياض، وحاضرة الدمام والخبر، ومنطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، ومنطقة المدينة المنورة.

السعودية الشؤون البلدية الأراضي الفضاء ترخيص التسوير بلدي

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