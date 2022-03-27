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تعليم

مؤتمر صحفي قريبا

وزير التعليم: حسم الشكل النهائي لامتحانات الثانوية العامة خلال 10 أيام

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سر تأخر مؤتمر إعلان نظام امتحانات الثانوية العامة 2022.

 

وقال وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2022 نظرا لحساسيتها ولارتباطها بالتنسيق، تحتاج للحصول على موافقات من عدد من الجهات المعنية فهي لا تخص وزارة التربية والتعليم فقط.

 

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الوزارة دورها أن تعرض الشكل العام لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 على الجهات المعنية في الدولة.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه جميع تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 من المقرر أن يتم حسمها بشكل نهائي وعقد المؤتمر الصحفي خلال 10 أيام.

 

وكانت أكدت وزارة التربية والتعليم إنه بالنسبة لطلاب الثانوية العامة 2022 الدارسين بنظام "المنازل" فمن المقرر أن يكون آخر موعد لتسليم الاستمارات الالكترونية للتقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 للمدارس هو الخميس الموافق 7 ابريل 2022 .

وقالت وزارة التربية والتعليم ، أنه لن يتم قبول استمارة من أي طالب ثانوية عامة 2022 تخلف عن المواعيد الرسمية المحددة من وزارة التربية والتعليم مهما كانت الأسباب.

وأصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2022 .

حيث قال وزير التربية والتعليم : امتحانات الثانوية العامة 2022 ، سوف تتم في اللجان موجودة بالمدارس الحكومية المجهزة فقط.

وأضاف وزير التربية والتعليم : نحن نعمل على تيسير أداء الامتحانات من "المدارس الخاصة" بنفس مستويات نجاح المدارس الحكومية المجهزة رغم الاعتماد على الشبكات في هذه الحالة ، ولكن نفعل ذلك من أجل امتحانات سنوات النقل وليس امتحانات الثانوية العامة 2022 ، ولكي نحكم السيطرة على كل السيناريوهات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قدمت الشكر للمجتهدين من طلاب الأول الثانوي الذين استفادوا من تجربة الامتحانات التدريبية الالكترونية التي انعقدت الأسبوع الجاري ، كما قدمت الشكر لكل مسؤولي التطوير التكنولوجي في الميدان والوزارة على ما بذلوه من جهد لإنجاح هذه التجربة الهامة جدا.

وأوضح وزير التربية والتعليم ان الامتحانات الالكترونية ناجحة بنسبة ١٠٠٪؜ رغم صعوبة الهدف ، والتصحيح الكتروني بدون عنصر بشري ، والامتحان الكتروني بنظام الكتاب المفتوح ، و بدون استخدام شبكات الانترنت ، و بدون غش إلكتروني لضمان العدالة بين الطلاب وتحقيق هيبة الامتحان وجودته والتخلص من ظاهرة التظلمات وقضايا المحاكم.

ونفت وزارة التربية والتعليم ، صدور قرار بعودة النظام القديم لامتحانات الثانوية العامة لتعقد ورقياً ويتم تصحيحها يدوياً خلال العام الدراسي 2021/2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن النظام الجديد لا علاقة له بما إذا كان "الامتحان أو التصحيح" ورقياً أو إلكترونياً، وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة سواء كانت مقالية أو متعددة الاختيارات، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف تضليلهم، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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