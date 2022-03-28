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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات كهربائية.. ريفيان R1T في مواجهة العملاقة هامر | فيديو

بقدرات كهربائية .. ريفيان R1T
بقدرات كهربائية .. ريفيان R1T في مواجهة العملاقة هامر |فيديو

تتعدد السباقات الخاصة بعالم السيارات، بين فئة الطرازات الخارقة والتي تأتي بمعدلات عالية من ناحية الانطلاق، أو من فئة السيدان الرياضية صاحبة الأداء المميز ايضا بحسب القدرات الفنية الداخلية، وغيرها من تصميمات اخرى مثل الهاتشباك والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات.

بقدرات كهربائية .. ريفيان R1T في مواجهة العملاقة هامر

ريفيان R1T في مواجهة العملاقة هامر

ولكن عندما يتعلق الامر بعالم سيارات البيك اب، فيبدو أن الموضوع سيكون مختلفًا كثيرًا وخاصة عندما تكون النسخة ريفيان R1T في مواجهة العملاقة هامر، حيث تتمتع تلك النسختين بتصميم خارجي مميز، إلى جانب التقنيات الفنية المستخدمة صاحبة القدرات الكهربائية.

يصل وزن السيارة العملاقة هامر إلى 4.103 كيلوجرام أي ما يقرب من 5 أطنان، مع تصميم رباعي الأبواب مثل ريفان R1T، بالإضافة إلى ارتكازها على جنوط رياضية كبيرة الحجم ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية السير على الطرق الوعرة.

كما تتمتع رفان R1T أيضا بعجلات قوية ولكن مع حجم اصغر عن منافستها، بالإضافة إلى تصميم هيكلي متوسط الحجم بالمقارنة بالنسخة العملاقة هامر، والتي دعمت بثلاثة محركات كهربائية تستطيع ان تنتج قوة قدرها 1000 حصانا، و 1.491 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

بينما تأتي السيارة R1T بوزن كلي يقدر بـ 3.242 كيلوجرام وهو فارق كبير بين نسخة هامر صاحبة الـ كيلوجرام، ولكن تستمد قوتها من أربعة محركات كهربائية، حيث تتمكن من انتاج قوة قدرها 800 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 1.220 نيوتن/متر.

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