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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. أكتشفي ما يخبئه لك برجك

حظك اليوم
حظك اليوم

الكثيرون لا يخطون خطوة واحدة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية..

إذا كنت مولودًا في يوم 28 مارس اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد اليوم سيكون يوم مختلط بالنسبة لك في مثل هذه الحالة ، يُنصح أن تتخذ قرارك الصغير بحذر شديد

 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 

في علم الأرقام.. إذا كنت مولودا في يوم 28مارس فإن ذلك يعني أن بالحديث عن العمل ، يحتاج الموظفون إلى التركيز بشكل كامل على عملهم في المكتب. اليوم يمكنك عقد اجتماع مهم مع رئيسك ، وكذلك من المرجح أن يزداد عبء المسؤوليات على عاتقك. 

نصيحة لمواليد 28 مارس

قدّمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد28مارس قائلة: من ناحية أخرى ، يمكن لرجال الأعمال الحصول على مزايا مالية جيدة اليوم ، خاصة إذا كان عملك مرتبطًا بشركات أجنبية ، فيمكنك توقع مكاسب كبيرة. 

إذا كنت تعيش في أسرة مشتركة ، يُنصح بالاهتمام الكامل باحتياجات أفراد عائلتك عليك أن تكون  مهذبًا مع الجميع  .

سيكون اليوم باهظ الثمن من حيث المال. لا تسرف في ميزانيتك. بالحديث عن صحتك ، قد تواجه اليوم مشاكل مثل الحمى والبرد وما إلى ذلك.

خبيرة الابراج عبير فؤاد الحياة العاطفية الحياة العاطفية والصحية حظك اليوم توقعات الابراج مولودا في يوم 28مارس مواليد 28 مارس Community

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