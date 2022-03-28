عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفطور.. طريقة عمل "توست بالأفوكادو “

صدى البلد

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل "توست بالأفوكادوللفطور".


 


 

طريقة عمل "توست بالأفوكادو للفطور"


 

المقادير


 

- الأفوكادو : 1 حبة (مهروس)

- توست : 2 شريحة

- الثوم : فص (مهروس)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- بقدونس : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)


 

طريقة التحضير

-اخلطي الأفوكادو مع عصير الليمون والملح والفلفل الأسود والثوم وزيت الزيتون.

-حمصي خبز التوست.

-وزعي خليط الافوكادو على خبز التوست المحمص.

-وزعي البقدونس فوق التوست وقدميها.

الافوكادو توست طريقة عمل توست بالأفوكادو طريقة عمل توست

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة: عودة تدريجية لحياة ما قبل كورونا .. فيديو

٣٤ درجة مئوية.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة مع بداية شهر رمضان

التموين: أسعار الدواجن تنخفض قبل رمضان.. تفاصيل

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

جيرانه أشعلوا النيران فيه حتى الموت .. تفاصيل حكاية هشتاج حق مصطفى|فيديو

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر أبريل

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

موضوعات متعلقة

سهل و شهي .. طريقة عمل توست الدجاج

ترشيحاتنا

وفاة والد الاعلامية مني عراقي

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 28 مارس

المستشار الألماني: تغيير النظام في روسيا ليس هدف الناتو

هاني رمزي: ياسر إبراهيم مدافع من طراز فريد.. وأُفضل البدء بجبر أمام السنغال

التصديري للملابس: فيه مصانع هتتوقف في رمضان بسبب الاعتمادات المستندية.. تفاصيل

مسئول أوكراني يحذر من خطر كبير بمفاعل تشيرنوبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

تمارين رياضية تساعد على الهضم في رمضان

شاهد... أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار خلال السنوات الماضية

100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

فيديو

ليست المرة الأولى.. عدد زيحات شام الذهبي ابنه أصالة.. فيديوجراف

زفاف ياسر فرج على إعلامية شهيرة بحضور نجوم الفن.. فيديوجراف

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

إلغاء حفلة شيماء المغربي .. ماذا حدث بجامعة أسيوط؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ