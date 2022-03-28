للفطور.. طريقة عمل "توست بالأفوكادو “

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل "توست بالأفوكادوللفطور".
طريقة عمل "توست بالأفوكادو للفطور"
المقادير
- الأفوكادو : 1 حبة (مهروس)
- توست : 2 شريحة
- الثوم : فص (مهروس)
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- عصير الليمون : 1 حبة
- بقدونس : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)
طريقة التحضير
-اخلطي الأفوكادو مع عصير الليمون والملح والفلفل الأسود والثوم وزيت الزيتون.
-حمصي خبز التوست.
-وزعي خليط الافوكادو على خبز التوست المحمص.
-وزعي البقدونس فوق التوست وقدميها.