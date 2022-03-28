للفطور.. طريقة عمل "توست بالأفوكادو “

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل "توست بالأفوكادوللفطور".









طريقة عمل "توست بالأفوكادو للفطور"





المقادير





- الأفوكادو : 1 حبة (مهروس)

- توست : 2 شريحة

- الثوم : فص (مهروس)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : 1 حبة

- بقدونس : ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)





طريقة التحضير

-اخلطي الأفوكادو مع عصير الليمون والملح والفلفل الأسود والثوم وزيت الزيتون.

-حمصي خبز التوست.

-وزعي خليط الافوكادو على خبز التوست المحمص.

-وزعي البقدونس فوق التوست وقدميها.