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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فطور صحي.. مافن الخضراوات بوصفة سهلة وسريعة

مافن
مافن

بطريقة سهلة وسريعة حضري مافن الخضراوات  على مائدة الفطور بمكونات متوفرة من مطبخك إيك المقادير ووطريقة تحضيرها يقدمها موقع بولد سكاى الهندي

سوف تحتاج:

1-2 عجينة مافن  جاهزة من القمح الكامل
كوب طماطم (شرائح رقيقة)
نصف كوب بصل أحمر (مقطع ناعم)
نصف كوب ذرة (مسلوقة)
كوب فلفل رومي (شرائح رقيقة)
1 كوب جبن موزاريلا (مبشور)
2 ملعقة كبيرة صلصة بيتزا
1 ملعقة كبيرة خلطة أعشاب
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
 

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طريقة تطبيق الوصفة

1-سخني الفرن إلى 204 درجة مئوية وغطّي صينية الخبز بورق زبدة.
2-ضعي المافن على صينية الخبز ورشي عليها القليل من زيت الزيتون واطهيها في الفرن لحوالي أربع إلى خمس دقائق أو حتى يتحول لونها إلى اللون البني الذهبي.
3-أخرجي المافن من الفرن ، وزعي ملعقة كبيرة من صلصة البيتزا فوق كل قطعة ، وضعي فوقها البصل والطماطم والفلفل والذرة.
4-رشي مزيج الأعشاب وجبنة الموزاريلا على الخضار ، وضعي صينية المافن  في الفرن مرة أخرى لمدة عشر دقائق ، أو حتى يبدأ الجبن في الذوبان ، وتتحول حواف المافن إلى اللون البني.
5-انقلي  المافن إلى طبق التقديم وقدميها ساخنة مع صلصة الطماطم  أو صلصة النعناع. وقدمى لأسرتك  فطور صحي ولذيذ.

مافن مافن الخضراوات حضري مافن الخضراوات صلصة البيتزا مزيج الأعشاب صينية الخبز Food

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