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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل ميني بيتزا مثل المحلات.. تعرف عليها

طريقة عمل مينى بيتزا
طريقة عمل مينى بيتزا

ترغب الكثير من الأمهات فى تعلم طريقة عمل مينى بيتزا بمذاق شهي مثل المحلات لكى يتمكن من تقديمها للأطفال بدلا من شرائهم للمخبوزات الجاهزة أو أنواع السناك غير الصحية. 

نقدم لكم طريقة عمل مينى بيتزا بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير مينى بيتزا
3 كوب دقيق 

ملعقة صغيرة خميرة فورية

 ماء للعجن 

رشة ملح 

رشة سكر 

ربع كوب زيت

2 ملعقة كبيرة لبن بودرة 

جبنة رومى 

جبنة موتزاريلا

 زيتون 

تونة

"الصوص"

عصير طماطم 

زيت

زعتر 

ثوم 

ملح 

فلفل أسود 


طريقة عمل مينى بيتزا
* في بولة كبيرة ضعي الدقيق مع الملح والسكر والخميرة واللبن البودرة وقلبيهم جيدا ثم  أضيفى الزيت والماء وقلّبى حتى تحصلى على عجينة متجانسة ثم غطيها واتركيها حتى تتخمر. 

* رشي الدقيق على الرخامة ثم افردى العجينة بالنشابة ورشيها بالدقيق وقطعيها و شكليها دوائر صغيرة أو مربعات. 

* فى طاسة على نار متوسطة ضعي الزيت وصلصة الطماطم والثوم والزعتر والملح والفلفل الأسود وقلبيهم لعمل الصوص. 

* أفردى الصوص على وجه العجينة ثم أضيفى التونة والزيتون وأضيفى على الوجه الجبنة الموتزاريلا و الجبنة الرومي. 

* أدخلى البيتزا الفرن حتى تمام النضج ثم قدمي الـ مينى بيتزا كـ سناك شهي ومغذٍ لأفراد أسرتك.

ميني بيتزا طريقة عمل ميني بيتزا Food نجلاء الشرشابي

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