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طريقة عمل ميني بيتزا بحشوات مختلفة

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا بحشوات مختلفة
هاجر هانئ
ميني بيتزا من المعجنات الشهية التى يقبل على تناولها الكبار والصغار، فيمكنك تحضيرها بأسهل الخطوات وأقل المكونات على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير ميني بيتزا
 لعجينة ميني بيتزا
1 كيلو دقيق
2 ملعقة كبيرة خميرة
ماءحسب الحاجة
رشة ملح
رشة سكر
1 ملعقة بيكينج باودر
رشة زعتر
بودرة ثوم
ربع كوب زيت

لصلصة ميني بيتزا
 صلصة طماطم
زعتر
ثوم

حشوات ميني بيتزا
لحشوة السجق
سجق
فلفل ألوان
طماطم
بصل
مشروم
صلصة
ثوم
زعتر
لحشوة التونة
تونة
بصل أحمر

لحشوة الخضروات
فلفل ألوان
جزر
كوسة
مشروم
بصل

لحشوة الجبنة الريكفورد
5 مثلث جبنة ريكفورد
جبنة موتزايرلا
جبنة شيدر احمر مبشورة
جبنة شيدر أصفر مبشورة
فلفل ألوان
ذرة حلوة

طريقة تحضير ميني بيتزا

* يخلط الدقيق مع الخميرة والبيكنج باودر في العجان
* تضاف رشة ملح ورشة سكر والزعتر
* يضاف الماء حسب الاحتياج
* تترك العجينة حتى تختمر ثم تشكل إلى كرات صغيرة
* ثم تدهن بصلصة البيتزا المعدة سابقا كالتالي يشوح الثوم في زيت الزيتون ثم يضاف الطماطم والزعتر والملح والفلفل وتترك حتى تتسبك
* ثم تحشى بالحشوات المختلفة وتدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم


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