بخطوات سهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل البيتزا فى المنزل .

مقادير البيتزا

٣ كوب دقيق

١ ملعقة كبيرة سكر

رشة ملح

١/٤ كوب زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة خميرة

الصلصة

١ طماطم مبشورة

٢ملعقة كبيرة كاتشب

٢ ملعقة كبيرة صلصة

1 ملعقة كبيرة زعتر مفروم

١ ملعقة كبيرة زيت زيتون

٢ فص ثوم مفروم ملح و فلفل

لوجه البيتزا

خضار مشوي

جبنة موتزريلا



طريقة عمل البيتزا

في وعاء كبير اخلطي جميع المكونات الجافة باستخدام عجان كهربائي الدقيق مع الخميرة والسكر ثم اضيفي القليل من زيت الزيتون والماء ورشة الملح واستمري في العجن حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة وتغطى وتترك حتى تتخمر العجينة وتصبح جاهزة للفرد.

كيفية عمل صوص البيتزا