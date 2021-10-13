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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخطوات سهلة.. طريقة عمل البيتزا فى المنزل

صدى البلد

قدم الشيف اسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل البيتزا فى المنزل .

مقادير البيتزا 

٣ كوب دقيق 

١ ملعقة كبيرة سكر 

رشة ملح 

١/٤ كوب زيت زيتون 

1 ملعقة كبيرة خميرة

 الصلصة

١ طماطم مبشورة

 ٢ملعقة كبيرة كاتشب 

٢ ملعقة كبيرة صلصة 

1 ملعقة كبيرة زعتر مفروم

 ١ ملعقة كبيرة زيت زيتون 

٢ فص ثوم مفروم ملح و فلفل 

لوجه البيتزا

خضار مشوي 

جبنة موتزريلا 
 

طريقة عمل البيتزا

  • في وعاء كبير اخلطي جميع المكونات الجافة باستخدام عجان كهربائي الدقيق مع الخميرة والسكر ثم اضيفي القليل من زيت الزيتون والماء ورشة الملح واستمري في العجن حتى الحصول على عجينة طرية ومتماسكة وتغطى وتترك حتى تتخمر العجينة وتصبح جاهزة للفرد.

كيفية عمل صوص البيتزا

  • ضعي الزيت في طاسة على النار مع ثوم مفروم ويضاف إليه الصلصة والكاتشب والطماطم المبشورة ويترك على النار حتى تتسبك الطماطم مع ورشة زعتر مفروم القليل من الملح والفلفل الأسود. 
  • افردي العجينة بشكل دائري وسمك رقيق على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام نشابة ثم انقلي البيتزا صينية مرشوشة بالسميد وضعي عليها الصلصة وضعي عليها شرائح الخضار المشوي ثم ضيفي عليها جبنة موزاريلا وتدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 وتقدم البيتزا ساخنة.
البيتزا بيتزا بيتزا الجبن

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