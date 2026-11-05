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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل وإصابة 2 من رجال الأمن العام بالعاصمة الأردنية «عمان»

الأردن
الأردن
محمود نوفل

أعلن الأمن العام الأردني استشهاد أحد رجال الأمن العام في المملكة إثر اعتداء بأداة حادة من قبل أحد الأشخاص قبل قليل في العاصمة حيث بوشر التحقيق.

كما أشارت مصادر إعلامية إلى إصابة أحد رجال الأمن الأردنيين وذلك بعد اشتباكه مع منفذ الهجوم الذي أودى بحياة أحد أفراد الأمن العام.

وفي وقت لاحق ، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية وفاة مصاب تاسع متأثرًا بجراحه جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك ، ليرتفع عدد ضحايا الهجوم إلى 9 شهداء، وسط استمرار تقديم الرعاية الطبية للمصابين في عدد من المستشفيات.

وجاءت الوفاة أثناء تلقي المصاب العلاج في مستشفى الأمير علي العسكري، وفقًا للمعلومات الواردة بشأن الحادث.

وكانت معظم الإصابات مصحوبة بنزيف حاد وإصابات في الشرايين، الأمر الذي استدعى إجراء عمليات جراحية وتوفير كميات من الدم لإنقاذ المصابين.
من جانبه، أكد مدير الأمن العام الأردني عبيد الله المعايطة، الجمعة، استمرار التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة لتحديد هوية المتورطين في الهجوم، والقبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة.

وتأتي هذه التطورات مع ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم إلى 9، فيما تستمر التحقيقات الأمنية بالتوازي مع متابعة المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الأردنية.

الأردن الأمن العام الأردني قرية حمود محافظة الكرك

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