30 فرصة عمل من خلال الانترنت.. ندوة مجانية في بيت السناري

تُنظم مكتبة الإسكندرية ندوة مجانية مفتوحة للجمهور، تحت عنوان "30 فرصة عمل من خلال الانترنت"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس في تمام الرابعة عصرًا في مقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تدور الندوة حول الفرق بين التسويق الإلكتروني والتسويق الشبكي، وتوضح أهمية اكتساب المهارات والخبرات من خلال الإنترنت، وكيفية الحصول على عائد جيد من الانترنت، كما تعرض أهم مصادر التعليم الذاتي باللغات العربية والأجنبية، وكذلك الخدمات التي يمكن بيعها على الانترنت بمقابل جيد وأهم الوظائف التي يمكن تعلمها ومنها؛ مدخل بيانات ومدير صفحات ومترجم ومصمم صور ومحرر فيديو ومسوق إلكتروني وغيرها.

يحاضر في الندوة دكتور عادل حسين؛ الخبير الدولي في التسويق والتجارة الالكترونية والمدير التنفيذي للأكاديمية العربية للاستشارات والتدريب، فهو يمتلك خبرة لأكثر من 15 سنة في مجال التجارة الالكترونية والتسويق الالكتروني وبرامج العمل والربح من خلال الانترنت، وقدم العديد من المحاضرات في مصر والجزائر وتونس والمغرب ولبنان والسعودية وليبيا.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.