مناقشة كتاب "حفيدات النبي في مصر" ببيت السناري .. تفاصيل

تنظم مكتبة الاسكندرية ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "الحبيبات.. حفيدات النبي في مصر"، للأستاذ أيمن الحكيم، بحضور أسرة قيثارة السماء المقرئ الشهير محمد رفعت، وبعض الشخصيات العامة، وذلك يوم الأحد الموافق 27 من الشهر الجاري، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تدور الندوة حول كتاب "الحبيبات.. حفيدات النبي في مصر" وهو كتاب يتناول سيرة عشرة من سيدات آل بيت النبي ممن تشرفت بهن أرض مصر واخترنها وطنًا ومدفنًا، وفي القلب منهن السيدات: زينب، نفيسة، عائشة، رقية، سكينة، فاطمة النبوية، أم كلثوم.

يحاضر في الندوة الكاتب الصحفي أيمن الحكيم؛ مدير تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، وهو يتميز بكتابة السير الذاتية لكبار المبدعين، فله ما يتجاوز عشرين كتابا، وقد صدر له في معرض الكتاب الأخير: "مزامير القرآن.. العظماء السبعة لدولة التلاوة"، "هوانم مصر.. فاتنات الزمان وساكنات الوجدان"، "هيكل.. حكايات جديدة" بالإضافة لكتابه عن حفيدات النبي في مصر.

يدير الندوة الأستاذة جيهان الأعصر؛ وهي من كبار المخرجين السينمائيين، ومن أهم أفلامها "الشيخ الأكبر" عن سيرة محي الدين بن عربي، و"مكتوب عن الحب" عن علاقة المصريين الخاصة بآل النبي في مصر.

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، وكذلك تدعيم المشروع القومي لتطوير مقامات ومساجد آل بيت النبي في مصر.