عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مناقشة كتاب "حفيدات النبي في مصر" ببيت السناري .. تفاصيل

صدى البلد

تنظم مكتبة الاسكندرية ندوة مجانية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "الحبيبات.. حفيدات النبي في مصر"، للأستاذ أيمن الحكيم، بحضور أسرة قيثارة السماء المقرئ الشهير محمد رفعت، وبعض الشخصيات العامة، وذلك يوم الأحد الموافق 27 من الشهر الجاري، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

 

تدور الندوة حول كتاب "الحبيبات.. حفيدات النبي في مصر" وهو كتاب يتناول سيرة عشرة من سيدات آل بيت النبي ممن تشرفت بهن أرض مصر واخترنها وطنًا ومدفنًا، وفي القلب منهن السيدات: زينب، نفيسة، عائشة، رقية، سكينة، فاطمة النبوية، أم كلثوم.

 

يحاضر في الندوة الكاتب الصحفي أيمن الحكيم؛ مدير تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون، وهو يتميز بكتابة السير الذاتية لكبار المبدعين، فله ما يتجاوز عشرين كتابا، وقد صدر له في معرض الكتاب الأخير: "مزامير القرآن.. العظماء السبعة لدولة التلاوة"، "هوانم مصر.. فاتنات الزمان وساكنات الوجدان"، "هيكل.. حكايات جديدة" بالإضافة لكتابه عن حفيدات النبي في مصر.

txt

مناقشة المجموعة القصصية "قلوب ضالة" بقصر ثقافة الأنفوشي

txt

ترجمة كتاب الجهاد والسير من مختصر صحيح البخاري | دكتوراه بجامعة الأزهر

يدير الندوة الأستاذة جيهان الأعصر؛ وهي من كبار المخرجين السينمائيين، ومن أهم أفلامها "الشيخ الأكبر" عن سيرة محي الدين بن عربي، و"مكتوب عن الحب" عن علاقة المصريين الخاصة بآل النبي في مصر.

 

تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، وكذلك تدعيم المشروع القومي لتطوير مقامات ومساجد آل بيت النبي في مصر.

بيت السناري مكتبة الاسكندرية السيدة زينب معرض الكتاب بيت السناري الأثري ندوة مجانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

كسر بالحوض وفقدان للوعي.. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بحالة صحية حرجة

بتهمة التحرش.. اليوتيوبر أحمد حسن يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

محاكمة اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التحرش بفتاة .. اليوم

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

مباراة مصر والسنغال| 4 تغييرات متوقعة في تشكيل منتخب مصر.. ومفاجأة في خط الهجوم

دعاء لا يرد صاحبه.. ردده في هذا الوقت واطلب من الله حاجتك

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ بذكرى يوم باكستان

جوجل تحظر تطبيق شهير لأندرويد من متجرها.. احذفه من هاتفك فورا

فوائد مشروب التمر الهندي.. للمعدة والمفاصل

تعرف على الفرق والمميزات والعيوب بين الدفع الأمامي والخلفي

أفضل دعاء في رمضان مستجاب .. هدي نبوي لا يفوتك

انسحاب وحدات من الجيش الروسي عبر تشرنوبيل إلي بيلاروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

بعد سقوطه في بئر عميقة.. السلطات الهندية تنجح في إنقاذ غزال

فيديو

موفي ستار.. تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022

بسيطة ورقيقة.. كيف ظهرت شام الذهبي ابنة أصالة في حفل زفافها

ريان ثاني.. سقوط طفل في بئر بالإمارات| فيديوجراف

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ