عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29- 3- 2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرسعر الذهب في مصر في أول تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29-3-2022، بعد أن تراجع أمس بمتوسط 3 جنيهات في الجرام الواحد على مستوى الأعيرة الذهبية بمحلات الصاغة ب.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو982 جنيها مقابل 985 جنيها بفارق 3 جنيهات.
 

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة  نحو 1122 جنيها  مقابل  1126 جنيها يوم السبت الماضي بفارق 4 جنيهات.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 842 جنيه مقابل 844 جنيها يوم السبت الماضي بفارق جنيهان.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 655 جنيها مٌقابل  657 جنيها السبت الماضي بفارق جنيهان.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7856 جنيها، وأوقية الذهب نحو 34903 جنيهات، وكيلو الذهب 1.122مليون جنيه.

 

أسعار مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية فى الأراضى الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضى ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.

 

سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر الذهب في مصر اليوم اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

براءة "لورديانا".. الحبس عام لـ "حمو بيكا" و"عمر كمال" بسبب أغنية "أنتي معلمة"

5جنيهات انخفاضا.. شعبة الدواجن تزف خبرا سارا للمواطنين قبل رمضان

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

موضوعات متعلقة

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 29-3-2022

دعاء تفريج الهموم والمصائب .. هدي نبوي مستجاب لا تغفله

أيمن يونس لـ كيروش:لازم نضغط على ماني بشكل أكبر من مباراة القاهرة

تشريعات واتفاقيات دولية على طاولة النواب.. جدول أعمال المجلس اليوم

وزير الزراعة: مصر لديها قدرة تخزينية للقمح تصل لـ 6.5 مليون طن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29- 3- 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. عصفور يعشش داخل شعر امرأة لمدة 84 يوما

بعد 3 آلاف عام.. تركيب أصوات في فيديو لمومياء يجعلها تصرخ| شاهد

فيديو مرعب.. لحظة ابتلاع أفعى الكوبرا لـ ثعبان ضخم |شاهد

بسبب منع دخول المحجبات.. السلطات البحرينية تعلن إغلاق مطعم هندي شهير

فيديو

12 مليون دولار وتصنيف متقدم.. مكاسب بالجملة في انتظار المنتخب المصري حال التأهل للمونديال "فيديوجراف"

لن نورد الغاز مجانا .. روسيا تبعث رسالة تحذيرية بشأن نفطها

سكب عليه البنزين وأحرقه.. تفاصيل مرعبة في واقعة قتل مصطفى سراج "فيديوجراف"

فيديو جراف.. شركة مشابهة مزيفة.. هيئة البريد تحذر المواطنين

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ