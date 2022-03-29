سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29- 3- 2022

استقرسعر الذهب في مصر في أول تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 29-3-2022، بعد أن تراجع أمس بمتوسط 3 جنيهات في الجرام الواحد على مستوى الأعيرة الذهبية بمحلات الصاغة ب.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو982 جنيها مقابل 985 جنيها بفارق 3 جنيهات.



وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة نحو 1122 جنيها مقابل 1126 جنيها يوم السبت الماضي بفارق 4 جنيهات.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 842 جنيه مقابل 844 جنيها يوم السبت الماضي بفارق جنيهان.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة نحو 655 جنيها مٌقابل 657 جنيها السبت الماضي بفارق جنيهان.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 7856 جنيها، وأوقية الذهب نحو 34903 جنيهات، وكيلو الذهب 1.122مليون جنيه.

أسعار مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية فى الأراضى الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضى ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها.