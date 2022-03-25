استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-3-2022، من خلال تقرير مُفصل عن أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب بمصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 1135 جنيه للجرام.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 995 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 852 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 7960 جنيها.

وتختلف أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط أسعار الذهب اليوم بيع وشراء بالمصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب كمصنعية فقط، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل أسعار الذهب اليوم بيع وشراء في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.