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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هو فقر الدم وكمية الحديد الغذائي اللازمة للأطفال

الحديد
الحديد

تتعدد فوائد الأطعمة الغنية بالحديد للأطفال الصغار حيث يلعب الحديد دورًا رئيسيًا في الوظائف الفسيولوجية الحيوية. يتمتع معظم الأطفال الناضجين بمستويات كافية من الحديد منذ الولادة وحتى عمر أربعة إلى ستة أشهر بعد ذلك ، يبدأ مخزون الحديد لديهم في النضوب مع نموهم ، ويساعدهم الفطام على تلبية احتياجاتهم من الحديد.
 

تحتوي المصادر الغذائية على نوعين من الحديد - الحديد الهيم وغير الهيم. توفر المصادر النباتية مثل البقوليات والخضروات والحبوب المدعمة بالحديد الحديد غير الهيم ، وتضيف المصادر الحيوانية مثل اللحوم والمأكولات البحرية والمخزن حديد الهيم إلى نظام الطفل الغذائي. يتم تلبية متطلبات الحديد لمعظم الأطفال من خلال تناول نظام غذائي متوازن. ومع ذلك ، استشيري طبيب أطفال إذا كنت قلقًا بشأن نقص الحديد لدى طفلك.
 

كشف موقع  عن متطلبات الحديد للأطفال الصغار ، ووظائف الحديد ، والأطعمة الغنية بالحديد للأطفال الصغار ، وبعض الوصفات الغنية بالحديد التي يمكنك تجربتها.

ما هي كمية الحديد التي يحتاجها الأطفال؟

 

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) ، يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و 12 شهرًا إلى 11 مجم من الحديد يوميًا. يحتاج الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات إلى سبعة ملليغرام من الحديد يوميًا بعض الأطعمة الغنية بالحديد التي يجب أن يستهلكها الرضع والأطفال الصغار هي البقوليات والدواجن واللحوم والحبوب والحبوب المدعمة والخضروات ذات الأوراق الخضراء. 
 

يمتص الجسم الحديد غير الهيم بسهولة مقارنة بحديد الهيم. إن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي مع الأطعمة غير المحتوية على الحديد يعزز امتصاص الحديد والتوافر البيولوجي. بعض الأطعمة الغنية بفيتامين سي هي الليمون والقرنبيط والجوافة والكيوي والبرتقال والطماطم والبطاطس. 

لماذا يحتاج الأطفال الصغار إلى الحديد؟


الحديد معدن أساسي مطلوب لإنتاج الهيموجلوبين ، وهو بروتين أساسي ينقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة ، وثاني أكسيد الكربون من الأنسجة إلى الرئتين إلى جانب ذلك ، يسهل الحديد

إنتاج الميوغلوبين: الميوغلوبين هو بروتين موجود بشكل أساسي في العضلات المخططة مما يمنحها لونها الأحمر المميز. يستخدم الجسم الميوغلوبين لربط وحمل ونقل وتخزين الأكسجين في العضلات، إلى جانب ذلك ، يدعم الحديد عملية التمثيل الغذائي للعضلات وتطوير الأنسجة الضامة الصحية.
إنتاج الطاقة: تتطلب الخلايا إنزيمات تحتوي على الحديد لتحويل الطاقة من الطعام المبتلع إلى ATP (Adenosine Triphosphate). ATP ، المعروف أيضًا باسم "عملة الطاقة" للخلية ، هو مصدر الطاقة الأساسي للجسم.

التطور العصبي: يعتبر الحديد من العناصر الغذائية الأساسية لنمو عصبي صحي في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة.

تظهر الأبحاث أن نقص الحديد في مرحلة الجنين أو أثناء الرضاعة يمكن أن يؤثر سلبًا على التطور المعرفي والجسدي والاجتماعي والعاطفي والفيزيولوجي العصبي.

إلى جانب ذلك ، يساعد الحديد في تكوين الحمض النووي وتنظيم الحرارة والمناعة وإنتاج بعض الهرمونات، يزيد الاستهلاك غير الكافي للحديد من خطر الإصابة بـ IDA (فقر الدم الناجم عن نقص الحديد).  

ما هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد (IDA)؟


نقص الحديد هو حالة يعاني فيها الفرد من انخفاض مستويات الحديد في الجسم. إذا تُرك دون علاج ، يمكن أن يصبح النقص شديدًا ، مما يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد (IDA). IDA هي حالة تنخفض فيها مستويات الهيموجلوبين إلى ما دون المستويات المثلى.

في حالة عدم وجود مستويات كافية من الهيموجلوبين ، لا ينتج الجسم ما يكفي من خلايا الدم الحمراء ، مما يؤدي إلى فقر الدم الأطفال الصغار الذين يستهلكون كميات كبيرة من حليب البقر مع تناول كمية غير كافية من الحديد معرضون لخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

ملحوظة: الأطعمة المحتوية على الكالسيوم والمستهلكة مع الأطعمة الغنية بالحديد يمكن أن تعيق امتصاص الحديد غير الهيم بحوالي 50 بالمائة، قدمي الحليب لطفلك في أوقات الوجبات الخفيفة والفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي مع الأطعمة التي تحتوي على الحديد في أوقات الوجبات لامتصاص الحديد الأمثل.

الخضروات البطاطس البرتقال المناعة الاطفال الحديد health

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