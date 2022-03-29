"أكسبو دبي 2020" يشهد افتتاح المؤتمر الدولي لريادة الأعمال والاستثمار

شدد امين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي خلال كلمة القاها في افتتاح النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، الذي يعقد ضمن فعاليات اكسبو دبي ٢٠٢٠، على أن الشباب هم صناع المستقبل، وانطلاقا من ذلك لا بد من توفير كل السبل لدعم الشباب العربي وحثهم على الإبداع والابتكار، حيث تنصب الجهود اليوم من اجل دعم رواد الأعمال الذين يشكلون العنصر المؤثر في تحقيق التنمية المستدامة.



وقال: تعتبر ريادة الأعمال ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على نطاق واسع، عاملاً حيوياً في النظم الاقتصادية الوطنية، لا سيما وأنهم يخلقون فرص عمل من إجمالي الوظائف بنسبةٍ أعلى من تلك التي يخلقها أرباب العمل الآخرون.



ونوه حنفي الى أنّ اتحاد الغرف العربية يعدّ الممثل الحقيقي للقطاع الخاص العربي الذي يساهم بنسبة 75-80% من الناتج المحلّي الإجمالي، كما يساهم بتوظيف ما بين 75-80% من إجمالي القوى العاملة في العالم العربي.



ولفت حنفي، إلى التنسيق القائم بين اتحاد الغرف العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، على صعيد دعم روّاد الأعمال في العالم العربي، من خلال تنظيم عام 2019 النسخة الاولى لمسابقة "رالي العرب"، ومن ثم سنشهد بتاريخ ٣٠ اذار (مارس) الحالي الاعلان عن الفائزين في الجائزة التي تفتح ذراعيها لدعم المبتكرين ورواد الاعمال العرب.



وشهد افتتاح النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي لريادة الاعمال والاستثمار، الذي يعقد ضمن فعاليات اكسبو دبي ٢٠٢٠، مشاركة حاشدة بحضور ٤٠٠ شخصية رسمية واقتصادية من البلدان العربية والأجنبية.



وتخلل الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من: الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الامارات العربية المتحدة، ورئيس اتحاد الغرف العربية عبدالله محمد المزروعي، وأمين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، والنائب الأول لرئيس البنك الدولي الدكتور محمود محي الدين، والمدير العام للمصرف العربي لتنمية الاقتصاد في أفريقيا (بادية) سيدي ولد التاه، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء المركز العربي الدولي لريادة الأعمال والاستثمار التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والدكتور برناردو كالزاديلا سارمينتو المدير العام لمديرية الرقمنة والتكنولوجيا والأعمال الزراعية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).



وكان امين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، شارك في الندوة التي نظمتها الغرفة العربية البرازيلية في الجناح البرازيلي في اكسبو دبي ٢٠٢٠ تحت عنوان: تاثير الهجرة العربية على البرازيل، بحضور الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر. كذلك شارك في الفعالية التي نظمتها الغرفة العربية النمساوية في جناح النمسا في اكسبو دبي ٢٠٢٠ والتي هدفت الى ضرورة تطوير العلاقات العربية النمساوية بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة للجانبين العربي والنمساوي.