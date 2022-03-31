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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

دينزل واشنطن يبيع بورشه 911 إنتاج 1997 بـ 400 ألف دولار.. بالفيديو والصور

بورشه 911 تربو
بورشه 911 تربو

 

يعرف محبي سيارات  بورشه  الرياضية أهمية وقيمة طراز 911 جيل 993 وأنها تعتبر سلعة لا تقدر بثمن في عالم السيارات، كانت من أيقونات حقبة التسعينات ، وتعتبر ذروة تطوير وأداء 911 التي اعتمدت وقتها ديناميكية هوائية جديدة من نوعها لتبريد المحرك، وهي آخر جيل من بورشه 911 يتم تبريده بالهواء.

بورشه 911 تربو

في السنوات الأخيرة ، زادت قيمة جميع موديلات جيل الـ 993 بشكل ملحوظ خاصة وأنها كانت السيارة المحبوبة بين نجوم هوليوود واقتناها عدد من الأسماء اللامعة.

بورشه 911 تربو

من أهم النجوم الذين اقتنوا  بورشه  911 تربو من جيل 993 هو الفنان دينزل واشنطن الذي فاز بالعديد من الجوائز بما في ذلك جائزتي أوسكار خلال مسيرته التي استمرت قرابة النصف قرن. اشترى "واشنطن" سيارته البورشه في 1997، وقرر أن يبيعها مؤخرا بـ 400 ألف دولار أمريكي، وبحسب موقع Bring a Trailer ظهر على أنه المالك الوحيد لبورشه 911 خلال تاريخها البالغ 25 عامًا ، وفي صورة تُظهر صورة لوحة القيادة نجد أنها بلغت 18145 ميلاً على عداد المسافات.

بورشه 911 تربو

خضعت  بورشه  911 إلى عملية صيانة وترميم شاملة وكاملة تظهر في فيديو يوضح بالخطوات التفصيلية كيف أنها عادت وكأنها سيارة جديدة بالكامل، وقد وضع الموقع الإلكتروني المتخصص في المزادات أكثر من 100 صورة للسيارة من زوايا مختلفة سواء للكابينة من الداخل أو الهيكل الخارجي ليغطي كل تفصيلة.

انتهى المزاد عبر الإنترنت في 30 مارس بسعر عرض نهائي مناسب وبيعت السيارة بمبلغ 405،993 دولارًا، وعلى الرغم من أن طراز بورشه 911 تربو جيل 993 قوة النجومية كانت بالفعل عاملاً قويا في إتمام هذه الصفقة بهذا السعر. 

يُظهر فحص سريع في سجل duPont أن سيارة بنفس مواصفات "واشنطن" بورشه تربو 911 من إنتاج 1997 وبعدد من الأميال يقدر بـ 26440 ميلًا بيعت بـ 100 ألف دولار أقل من سيارة النجم الشهير.

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