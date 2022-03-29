سباق مميز بين بورشه 911 GT3 RS و دودج تشالنجر هيلكات .. فيديو

تعتبر النسخة بورشه 911 GT3 RS واحدة من اشهر السيارات المقدمة من قبل الصانع الالماني المخضرم، والتي تصطحب معها تاريخ عريق يحمل ملامح تلك الايقونة، بينما تظهر نسخة الصانع الامريكي المميزة دودج تشالنجر هيلكات صاحب اللون البرتقالي وهي في مواجهة سيارة بورشه.

حيث نشرت قناة Sam CarLegion المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE تظهر من خلاله منافسة قوية بين كلا من بورشه 911 GT3 RS و دودج تشالنجر هيلكات، لتتعالى اصوات المحركات وتكشف عن قدرات تلك الوحوش في هذا السباق الغير رسمي.

سباق مميز بين بورشه 911 GT3 RS و دودج تشالنجر هيلكات

المواصفات الفنية لوحوش سباق التسارع

نبدأ الحديث عن قدرات السيارة بورشه 911 GT3 RS والتي دعمت بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 4000 سي سي، حيث يستطيع أن يضخ قوة قدرها 520 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 469 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات طراز PDK مزدوج القابض.

بينما تصل السرعة القصوى للسيارة بورشه 911 GT3 RS إلى 312 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 3.2 ثانية.

وتأتي منافسة بورشه في هذا السباق المثير وهي السيارة دودج تشالنجر هيلكات بمحرك ثماني الاسطوانات، سعة 6200 سي سي، قادر على ضخ قوة قدرها 707 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 890 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة دفع خلفي، مع سرعة قصوى تصل إلى 314 كم/ساعة، والوصول من وضع الثبات 0 إلى نقطة 100 كم/ساعة في فترة زمنية مدتها 3.6 ثانية.