سباقات قوية.. تسلا X في مواجهة أحد وحوش لامبورجيني |فيديو

تتعدد الساباقات الخاصة بعالم السيارات، والتي تجمع بين اقوى المحركات عادة، حيث تلاقي هذه الفعاليات سواء كانت رسمية او غير رسمية، اقبالًا كبيرًا من محبي عالم السرعة، وخاصة إذا تعلق الأمر بقدرات النسخة تسلا X والايقونة الخارقة لامبورجيني هواركان.

تسلا X في مواجهة احد وحوش لامبورجيني

تسلا X في مواجهة احد وحوش لامبورجيني

ظهرت النسخة تسلا X في مواجهة مباشرة مع النسخة لامبورجيني هواركان، وذلك خلال مقطع فيديو بموقع YOUTUBE نشرته قناة DRAG TIMES المتخصصة في مجال استعراض السيارات.

تسلا X في مواجهة احد وحوش لامبورجيني

تعالت اصوات المحركات لتشهد على انطلاقة تنافسية جديدة، حيث جاءت القدرات الفنية بصورة مختلفة ومحيرة بعض الشيء، نسبة إلى القدرات الخاصة بكل نسخة، وايضا التصميم الهيكلي الخارجي.

تمتلك السيارة تسلا X تصميم اكبر حيث يبلغ وزنها 2.419 كيلوجرام، فتعد واحدة من طرازات الكورس اوفر متوسطة الحجم، بينما تمتلك لامبورجيني هواركان تصميم انسيابي رياضي اقل من هذا الوزن العملاق مقارنة بتسلا.

تسلا X في مواجهة احد وحوش لامبورجيني

وعلى الرغم من ذلك استطاعت النسخة تسلا X أن تحصل على الافضلية خلال الانطلاقة الاولى والثانية، ويرجع ذلك إلى القدرات الفنية الخاصة بها، حيث تمتلك حزمة من المحركات الكهربائية تستطيع أن تنتج قوة اجمالية قدرها 1020 حصانا.

على عكس الشهيرة هواركان التي تضم محرك من 10 اسطوانات طراز V، بسعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تبدأ من 600 حصانا حتى 640 حصانا، مع سرعة قصوى تصل إلى 325 كيلومتر في الساعة.