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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سباقات مميزة.. بورشه كايمان GT 4 RS "VS" GT 4 RS كلوب سبورت| فيديو

سباقات مميزة .. بورشه
سباقات مميزة .. بورشه كايمان GT 4 RS "VS" GT 4 RS كلوب سبورت

تحظى سباقات السيارات بشعبية واسعة وسط محبي السرعة والانطلاق، نظرًا لمشاهدة القدرات الفنية الخاصة بالمحركات، إلى جانب روح المغامرة والارقام القياسية التي تأتي مع مجريات كل سباق.

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سباقات مميزة .. بورشه كايمان GT 4 RS "VS" GT 4 RS كلوب سبورت |فيديو 

وتعالت اصوات المحرات من جديد وسط الطرق الثلجية، لتظهر النسخة بورشه كايمان GT 4 RS وهي في مواجهة السيارة GT 4 RS كلوب سبورت والتي صممت للمنافسة داخل حلبات السباق.

سباقات مميزة .. بورشه كايمان GT 4 RS "VS" GT 4 RS كلوب سبورت |فيديو 

بورشه كايمان GT 4 RS "VS" GT 4 RS كلوب سبورت

 

ظهرت كلا من النسخة بورشه كايمان GT 4 RS و GT 4 RS كلوب سبورت خلال مقطع فيديو نشر بواسطة قناة Carscoops المتخصصة في مجال استعراض السيارت، عبر موقع YOUTUBE.

سباقات مميزة .. بورشه كايمان GT 4 RS "VS" GT 4 RS كلوب سبورت |فيديو 

ويبدأ الفيديو المقدم بظهور النسختين وهما يؤديان استعراض مميز بالطرق الثلجية، مع شرح لقدرات السيارتين، حيث تمتعت هذه الاصدارات باطلالة رياضية في المقام الاول، إلى جانب مظهر انسيابي يمنحها الافلضية في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

 

أما عن الاداء الفني فدعمت السيارة جي تي 4 RS كلوب سبورت بمحرك سداسي الاسطوانات سعة 4000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 500 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 465 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة طراز PDK.

سباقات مميزة .. بورشه كايمان GT 4 RS "VS" GT 4 RS كلوب سبورت |فيديو 

بينما تأتي كايمان GT 4 RS بمحرك 4 سلندر ايضًا، ولكن بقوة قدرها 493 حصان و449 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 4000 سي سي، مع سرعة قصوى تصل إلى 315 كيلومتر في الساعة، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 3.2 ثانية.

سباقات بورشه كايمان GT 4 RS السيارة GT 4 RS كلوب السيارة GT 4 RS كلوب سبورت

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