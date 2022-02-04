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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مبيعات قياسية لسيارة بورشه تايكان في يناير.. صور

مبيعات قياسية لسيارة بورشه
مبيعات قياسية لسيارة بورشه تايكان في يناير

سلمت شركة بورشه الألمانية أكثر من 300.000 سيارة حيث تمكنت تايكان من التفوق على 911 لتتسلق المركز الأخير على المنصة، والتي تعود أصولها في أوروبا إلى بلدان الشمال الأوروبي حيث كانت السيارات الكهربائية شائعة للغاية لعدة سنوات، حيث أن أول سيارة كهربائية من الشركة تفوقت على جميع السيارات التي تعمل بمحركات البنزين مجتمعة الشهر الماضي في النرويج.

مبيعات قياسية لسيارة بورشه تايكان في يناير

تشير الأرقام الصادرة عن اتحاد الطرق النرويجي (OFV) إلى أنه تم شراء 7.957 مركبة في يناير جاءت 387 فقط بمحرك بنزين أو ديزل دون أي مساعدة هجينة وأقل من نصفهم كان لديهم النوع السابق من مجموعة نقل الحركة حيث اشترى الناس 175 سيارة فقط تعمل بالبنزين حصرياً وبالمقارنة تم شراء تايكان من خلال 181 منزلاً جديداً، وبذلك تفوقت على جميع السيارات التي تعمل بالغاز فقط مجتمعة بست سيارات.

مبيعات قياسية لسيارة بورشه تايكان في يناير

من بين أفضل 20 سيارة مبيعًا تم بيعها في النرويج في يناير لم تكن سيارة واحدة فقط (Toyota RAV4) عبارة عن سيارة كهربائية وجاءت أودي Q4 E-Tron في قمة الترتيب حيث بيعت 643 سيارة تليها هيونداي Ioniq 5 مع 477 وسيارة BMW iX بـ 444، وأكملت Skoda Enyaq المراكز الخمسة الأولى مع 389 سيارة دفع رباعي كهربائية بينما شقيقتها نموذج من فولكس فاجن ID.4 أنتج بالصدفة نفس حجم المبيعات بالضبط.

مبيعات قياسية لسيارة بورشه تايكان في يناير

يعتبر العدد الفعلي للسيارات المباعة بعيد كل البعد عن كونه مثيراً للإعجاب، حيث يبلغ عدد سكان النرويج حوالي 5.4 مليون شخص فقط وفي يناير انخفضت مبيعات سيارات الركاب الجديدة بنسبة 22.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021.

مبيعات قياسية لسيارة بورشه تايكان في يناير

في الشهر الماضي ، وصلت حصة السيارات الكهربائية النقية في السوق إلى 83.7%، بينما بلغت حصة السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء نحو 6.8% فقط وشكلت السيارات الهجينة التقليدية 4.7% من إجمالي المبيعات تليها محركات الديزل بنسبة 2.7 في المائة والمركبات التي تعمل بالبنزين بنسبة 2.2%، وتم شراء سيارة هيدروجين واحدة يفترض أنها تويوتا ميراي في يناير من قبل عميل نرويجي.

مبيعات قياسية لسيارة بورشه تايكان في يناير
بورشه تايكان اوروبا الشمال السيارات الكهربائية سيارة كهربائية النرويج سيارات BMW Ioniq 5 هيونداي TOYOTA

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