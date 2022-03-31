الإعدام شنقا لـ فني هندسي مجلس وزراء الإخوان في تصنيع المفرقعات

عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، “فني هندسي” بمجلس وزراء الإخوان بالإعدام شنقا لاتهامه بتصنيع المفرقعات، في إعادة إجراءات محاكمته على ذمة القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

اتهمت النيابة العامة المتهم وآخر بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما شرع المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الأشخاص والمنشآت العامة.