ألمانيا: سننهي الاعتماد على الطاقة الروسية هذا العام

قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن ألمانيا قد تنهي اعتمادها على موارد الطاقة الروسية، بما في ذلك الفحم والنفط، هذا العام، مضيفًا أن التخلي عن واردات الغاز سيستغرق وقتًا أطول.

وقال شولتس، في إفادة صحفية، “بالنسبة لألمانيا، يمكننا أن نقول ذلك على الأرجح ... سنكون قادرين على التخلي عن الاعتماد على واردات النفط والفحم خلال هذا العام، وبالنسبة للغاز سنحتاج إلى وقت أطول”.

وبشأن طلب روسيا دفع ثمن الغاز بالروبل، قال شولتس إن “العقود تنص على مدفوعات باليورو أو بالدولار”.

وقال شولتس، “نظرنا في العقود التي يتم على أساسها تسليم إمدادات الغاز والتسليمات الأخرى وهي تنص علي ان الدفع يتم باليورو وأحيانًا بالدولار، ولكن عادةً باليورو. ولقد أوضحت في محادثتي مع الرئيس الروسي”.