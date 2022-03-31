أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 34 فردًا وكيانًا روسيًا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على روسيا، في إطار الضغوط التي تمارسها واشنطن لإجبار موسكو على وقف الحرب في أوكرانيا.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان، على موقعها الإلكتروني، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بروسيا على 13 فردا و21 كيانا.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، أن الدول الغربية ستبحث عن ذرائع جديدة لفرض عقوبات على بلاده.

وقال بوتين، خلال اجتماع لتطوير مجال النقل الجوي وصناعة الطائرات: "لا يعتزم الغرب الجماعي التخلي عن سياسية الضغط الاقتصادي على روسيا، وبالطبع، سيبحث عن ذرائع جديدة لفرض العقوبات. لذلك، لا ينبغي الاعتماد على تغييرات في هذه الأساليب في أي حال في المستقبل القريب".

وعلى مدار الفترة الماضية، تبنت الدول الغربية حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية العسكرية، التي بدأتها في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، لحماية سكان جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

ورداً على العقوبات الغربية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن القواعد الجديدة لبيع الغاز الروسي إلى "الدول غير الصديقة" ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل.



