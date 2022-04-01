يوم اليتيم.. كيفية إسعاد الأطفال الذين فقدوا والديهم بشكل صحيح

يصادف فى أول جمعة من أبريل كل عام الاحتفال بـ يوم اليتيم لحث الجميع على مساندتهم ودعمهم وإلقاء الضوء على أهم المشكلات التى تواجههم .

ومن أهم الأشياء التى يتم تسليط الضوء عليها فى يوم اليتيم هى المشكلات النفسية التى يواجهها الأطفال بعد فقد أحد والديهم أو كليهما

احتفل في أول جمعة من شهر أبريل كل عام بـ يوم اليتيم والهدف منه القاء الضوء على هؤلاء الأطفال وحث أفراد المجتمع على القيام بدورهم تجاههم، وقد يخطئ البعض في التعامل مع الأطفال الأيتام بأسلوب يسبب لهم المزيد من المتاعب والالام النفسية دون قصد .. لذا

ومشاركة منا فى الاحتفال بـ يوم اليتيم نعرض لكم طرق مساعدة الطفل اليتيم ودعمه نفسيا وفقا لموقع " Daily monitor ".





- أكثر طفل يتيم يحتاج للتفكير كثيرا قبل التعامل معه هو الطفل الذي مات والديه منذ وقت قريب حيث يعاني من حالة نفسية سيئة جدا وقد يرفض تدخل الكبار فى حياته وقد يسئ فهم أى مساعدة تقدم له لذا لابد أن تفهم شخصيته قبل التحدث معه.

- الطفل اليتيم حساس جدا لذا إذا تصرفت بحسن نية وأساء فهم تصرفاتك حاول أن تخفف عنه فى نفس اللحظة وتعتذر له فى نفس الوقت قبل أن يتحول هذا الموقف إلى شئ ثابت في الذاكرة الدائمة.

- فكرة أن الإنسان لن يرى والديه أو أحدهما مرة أخرى مفجعة جدا للكبار فما بالك بالنسبة للأطفال الصغار لذا فحاول أن تتفهم كل انفعالات الطفل وتصرفاته السيئة أو العدوانية واستمر فى إعطاء الحب والحنان له .

- لا تسمح للطفل اليتيم بالتفكير الكثير فى الكلمات السيئة التى يتعرض لها من الآخرين أو بعض المعلمين ولا تتركه يجلس وحيدا بعدها لأنه حتما سيفكر فيها .

- من أكثر الأشياء التى تسعد الطفل اليتيم أنه يشعر بأنه فرد من أسرتك ويلعب مع الأطفال القريبين فى العمر منه لذا احرص على أن تحتضنهم وتعاملهم مثل أطفالك واطلب من ابنائك أنهم يتعاملوا معهم كأنهم أخوتهم بل يبتعدون عن التشاجر معهم ولا تجعل ابناءك يقولون كلمة بابا وماما كثيرا أمامهم .

- إذا كان الطفل فى سن صغيرة فاجعله يناديك بـ بابا أو ماما حاولوا أن تقوموا بنفس التصرفات التى كان يفعلها ابائهم معهم ولا تعاملوهم بشكل مختلف عن ابنائكم، و إذا لم يرغبوا في فعل هذا فلا تضغط عليهم.

- لابد من زيارة استشارى نفسي ماهر حيث أن بعض الأطفال يعانون من الوحدة لدرجة أنهم يعيشون فى عزلة مهمها حاولت الترفيه عنهم .

- إذا تحدثت عن الأهل المتوفين فلا تذكر أى شئ سئ عنهم وشارك الأطفال الذكريات الجميلة فقط.

- بعض الأطفال يقولون بعض كلمات السخرية على حالتهم فلا تحاول المضى معهم فى هذا الحديث وحاول أن تغير المزاح لموضوع أخر.

- لا تتحدث مع الطفل اليتيم عن المعاناة التى تبذلها فى رعايتهم أو توفير الوقت بصعوبة لزيارتهم والجلوس معهم لأنه من أكثر الأشياء المؤذية نفسيا لهم