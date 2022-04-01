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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نشرة أخبار العالم | 4 آلاف وظيفة بـ الكويت.. بشرة سارة من السعودية.. الدول العربية تتحري هلال شهر رمضان اليوم

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشرة أخبار العالم | 4 آلاف وظيفة بـ الكويت.. بشرة سارة من السعودية.. الدول العربية تتحري هلال شهر رمضان اليوم

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الجمعة العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

تكويت 4 آلاف وظيفة في عقود مقاولي النفط.. تفاصيل
كشفت بيانات رسمية حصلت عليها صحيفة  «الأنباء» الكويتية  أن إجمالي القوى العاملة التشغيلية وغير التشغيلية لدى المؤسسة وشركاتها التابعة بلغ 21.4 ألف موظف في نهاية السنة المالية، حيث بلغ عدد القوى العاملة الوطنية 18.7 ألف كويتي، لتصل نسبة التكويت في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لنحو 87.7%.

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وأوضحت البيانات الصادرة عن مؤسسة البترول انه تم تعيين 287 خلال العام الماضي، منهم 2 من الوافدين، وقد شملت التعيينات 74 من حملة شهادة الدبلوم من خريجي تخصص تكنولوجيا تشغيل المصافي للعمل في شركة البترول الوطنية الكويتية.

ومن منطلق خلق فرص عمل للكويتيين في العقود وتشجيع القطاع الخاص على استقطاب العمالة الوطنية، قامت شركة نفط الكويت بتكويت ما يقارب الـ 3.949 وظيفة ليصل أعداد الكويتيين في عقود مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إلى 5130 موظفا أي ما يعادل نسبة التكويت في عقود المقاولين 27.8%.


السعودية.. عودة الصلاة في الحرم القديم لجميع الزوار والمصلين
أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون ‎المسجد النبوي، عودة الصلاة في الحرم القديم لجميع الزوار والمصلين، وذلك اعتبارًا من مساء اليوم (الجمعة).

وأكدت الوكالة استمرار تخصيص الدخول للروضة من خلال الحجز عبر تطبيق "توكلنا" أو "اعتمرنا".

يذكر أن الوكالة أعلنت الجاهزية الكاملة لخدمة الزوار والمصلين خلال شهر رمضان المبارك.


المغرب يتحرى هلال شهر رمضان مساء اليوم
ذكر بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن مراقبة هلال شهر رمضان المعظم ستكون اليوم الجمعة .

ودعت الوزارة أصحاب القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن يخبروها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته.

ووضعت الوزارة رهن المعنيين أرقاما للتواصل معها في حالة ثبوت او عدم ثبوت الرؤية.

يشار الى أن المغرب، يعتمد على الرؤية بالعين المجردة والشهود لإثبات الرؤية او عدمها.

نشرة أخبار العالم شهر رمضان الكويت السعودية الدول العربية

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