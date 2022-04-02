أوكرانيا: روسيا تسحب قواتها "سريعا" من مناطق في محيط كييف

عرضت فضائية"إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث بدأت روسيا في سحب قواتها "سريعا" من مناطق في محيط العاصمة كييف، ومدينة تشيرنيهيف، وذلك وفقا لما قاله مستشار الرئيس الأوكراني.



وأعلنت الرئاسة الأوكرانية أن قواتها العسكرية استعادت السيطرة على 30 منشأة سكنية قرب كييف، كما تتوقع حدوث معارك عنيفة بشرق وجنوب ماريوبول.

وفي سياق متصل:أفاد المتحدث باسم شركة "جازبروم"، سيرجي كوبريانوف، أن الشركة تواصل إمداد الغاز الروسي لنقله إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بنظام عادي.

وقال كوبريانوف للصحفيين، اليوم السبت، إن "جازبروم" تقوم بضخ الغاز الروسي لنقله إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية بنظام عادي وفق طلبات المستهلكين الأوروبيين، أي 108.3 مليون متر مكعب في 2 أبريل الجاري".