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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 3-4-2022

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية  في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-4-2022، بعد أن تراجع أمس بمتوسط 6 قروش .


واعلن البنك المركزي المصري متوسط سعر الدولار أمام الجنيه مسجلا 18.21 جنيه للشراء و 18.31 جنيه للبيع.


وسجل أدني سعر لـ الدولار نحو 18.2 جنيه للشراء و 18.3 جنيه  للبيع في بنوك  HSBC، فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB، المصرف المتحد، الكويت الوطني، العربي الإفريقي الدولي، كريدي أجريكول".


وبلغ سعر الدولار نحو 18.22 جنيه للشراء و 18.32 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الأهلي المتحد، ميد بنك، قناة السويس، قطر الوطني الأهلي QNB".
ووصل سعر الدولار نحو 18.23 جنيه  للشراء و 18.33 جنيه للبيع في بنوك " بلوم، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، سايب، البركة".
وبلغ سعر الدولار نحو 18.24 جنيه للشراء و 18.34 جنيه  للبيع في بنوك " الأهلي، مصر" 

أعلي سعر لـ الدولار


وسجل أعلي سعر لـ الدولار في مصرف أبوظبي الاسلامي مسجلا 18.27 جنيه  للشراء و 18.37 جنيه  للبيع. 

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