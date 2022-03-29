سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 29-3-2022

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 29-3-2022، بعد أن زاد أمس بمقدار قرشا واحدا على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية

ووصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 18.27 جنيها للشراء و 18.37 جنيها للبيع.



وسجل أدنى سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.25 جنيها للشراء و18.35 جنيها للبيع في بنوك " المصرف ارعبي الدولي، العقاري المصري العربي، الإسكندرية، التجاري الدوي CIB،ميد بنك، بلوم".



ووصل سعر الدولار نحو 18.26 جنيها لشراء و 18.36 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني الأهلي QNB،فيصل الاسلامي، التعمير والإسكان، أبوظبي التجاري،المصرف المتحد، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس".



وبلغ سعر الدولار نحو 18.27 جنيها للشراء و 18.37 جنيها للبيع في بنوك " سايب، أبوظبي لأول، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، الأهلي المصري، البركة ، الإمارات دبي الوطني، مصر".

أعلى سعر لـ الدولار



ووصل أعلي سعر لـ الدولار نحو 18.29 جنيها للشراء و 18.39 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، المشرق، الأهلي المتحد، أبوظبي الإسلامي".