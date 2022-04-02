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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحلقة الأولى من الكبير أوي تبدأ بنعي الفنان الراحل سمير غانم

سمير غانم
سمير غانم

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “الكبير اوي ٦” بنعي للفنان الراحل سمير غانم.

 

وظهرت على الشاشة رسالة مكتوبة: “إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك الاستاذ سمير غانم”.

بدأت أحداث الحلقة الاولى حيث يظهر الكبير فى البداية دون زوجة هدية، لكنه يقوم بتربية أولاده ويظهر «جونى» فى حالة من الحزن، بسبب عدم انجازاته و عدم وجود أصدقاء معه من أمريكا ، كما تظهر شخصية «حزلقوم». 

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ويسعى «الكبير» للزواج وتظهر شخصية «زادة» ابنة عمه، وهى فتاة كانت تحبه قبل معرفته بـ«هدية».

يذكر أن المواسم الخمسة السابقة، شهدت نجاحا كبيراً، حيث جذب مشاهدات كبيرة، مما شجع الفنان أحمد مكي، لاستكمال سلسلة نجاحاته بطرح الجزء السادس في رمضان 2022.

ويعود الكبير للشاشة ولكن من خلال مغامرات جديدة تحمل العديد من المواقف الكوميدية.

 

يشارك في بطولة المسلسل مع أحمد مكي، كل من؛ هشام إسماعيل، محمد سلام، حسين أبو الحجاج، ورحمة أحمد، وبيومي فؤاد، محمد أوتاكا.

الكبير الكبير أوى الكبير اوي ٦ سمير غانم الراحل سمير غانم جونى حزلقوم

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