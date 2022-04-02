الاتحاد الجامبي: وفاة بكاري جاساما في باريس شائعة

تداولت عددا من التقارير الصحفية خبر وفاة الحكم الدولي الجامبي بكاري جاساما في باريس.

وقال سوديبو كاماسو سكرتير عام الاتحاد الجامبي في تصريحات صحفية أن جميع ما يتداول عن وفاة بكاري جاساما مجرد شائعات وتواصلنا مع الحكم وهو متواجد في جامبيا حاليا.

وتأتي آخر مباراة أدارها باكاري جاساما هي مواجهة الجزائر والكاميرون الحاسمة للصعود لـ كأس العالم والتي حسم من خلالها الأسود التأهل.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تقدم بشكوى رسمية للفيفا، بشأن إعادة المباراة، واتهام جاساما، بالحصول على رشوة تقدر بـ100 ألف دولار.

علق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على طلب الاتحاد الجزائري إعادة مباراة الخضر ضد الكاميرون التي أقيمت الثلاثاء الماضي ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال إنفانتينو في تصريحات أبرزتها صحيفة “النهار الجزائرية”: لا أعلم أن الجزائر طلبت إعادة مباراة الكاميرون".

تابع رئيس الفيفا: "منتخب الجزائر قدم مباراة كبيرة، وهذه هي كرة القدم، أحيانا تكون قاسية".